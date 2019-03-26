Бизнесу приготовиться: кредитование субъектов МСП под 8,5%.

В конце февраля вступила в действие новая программа Минэкономразвития по льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства, которая фиксирует процентные ставки по кредитам для предприятий, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики.

В число приоритетных включены такие отрасли, как сельское хозяйство, обрабатывающее производство, переработка, распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты, здравоохранение, обработка и утилизация отходов и т.д. — это лишь малый перечень субъектов МСП.



СИБСОЦБАНК является уполномоченным банком, реализующим инвестиционные проекты при поддержке Министерства экономического развития, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Процентная ставка составляет не более 8,5% в рамках программы льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Заемщик может получить инвестиционный кредит на реализацию инвестиционного проекта в размере от 3 млн рублей на срок до 5 лет или кредит на пополнение оборотных средств в размере от 3 млн рублей на срок до 3 лет.

Ольга Бережнова,

начальник отдела по кредитованию юридических лиц «СИБСОЦБАНК» ООО:

Теперь наши клиенты могут получить более расширенный доступ к финансовым ресурсам, привлечь средства, необходимые для поддержки и развития деятельности. Мы видим высокую востребованность у предпринимателей кредитов с применением различных механизмов льготного финансирования.

Также в 2019 году в банке продолжит действовать программа стимулирования кредитования субъектов МСП «Программа 6,5». Предприниматели могут получить кредиты с льготной ставкой при сумме займа не менее 3 млн руб. для малых предприятий она составляет 10,6% годовых, для средних предприятий — 9,6% годовых.

Заявки на кредитование под 8,5% уже принимают. Получить более подробную информацию можно на сайте банка или по телефону (3852) 37−02−25.

Полные условия Программы льготного кредитования по ставке не более 8,5%

Процентная ставка по кредиту для заемщика — до 8,5% годовых. Цели кредитования: приобретение и (или) ремонт основных средств; приобретение зданий, сооружений, помещений, земельных участков, необходимых для расширения действующего или для создания нового производства (включая действия по их улучшению, перестройке или ремонту); строительство (реконструкция) для собственных нужд зданий, строений и сооружений, необходимых для расширения действующего или для создания нового производства; другие инвестиционные цели. Финансирование текущей деятельности СМСП (пополнение оборотных средств), в том числе: приобретение товарно-материальных ценностей, сырья и т.д.). Размер кредита — от 3 млн. рублей. Сроки кредитования — до 3-х лет — на пополнение оборотных средств и до 5 лет — на инвестиционные цели. Форма выдачи — кредит, кредитная линия. Условия предоставления кредита (лимита кредитной линии) — необходимо наличие: расчетного счета в банке, ликвидного обеспечения, кредитной истории, положительного финансового результата за предыдущий календарный год, положительных чистых активов, полного пакета документов, запрашиваемых Банком, соблюдение требований к заемщику, указанных ниже. Обеспечение кредита: ликвидное движимое и недвижимое имущество; поручительство некоммерческой организации «Алтайский фонд МСП». Комиссии не взимаются (за исключением платы за пользование лимитом кредитной линии (за резервирование кредитной линии), взимаемой за не использованный заемщиком остаток лимита кредитной линии, платы за досрочное погашение кредита, а также штрафных санкций в случае неисполнения заемщиком условий кредитного договора. Программа льготного кредитования - совместная программа субсидирования Минэкономразвития России и Корпорации МСП в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764. Период действия Программы 8.5 — 2019−2024 годы.

Полные условия «Программы 6,5″.

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП предусматривает предоставление кредитов субъектам МСП на следующих условиях: сумма кредита: от 3 млн. руб. до 1 млрд. рублей (максимальный лимит на одного заемщика до 4 млрд. рублей) включительно; процентная ставка: 10,6% для субъектов малого предпринимательства и 9,6% для субъектов среднего предпринимательства; дополнительные комиссии и сборы отсутствуют; срок кредита по указанным процентным ставкам: до 3-х лет; обеспечение: ликвидное движимое и недвижимое имущество, допускается оформление поручительства некоммерческой организации „Алтайский фонд МСП“ до 50% от суммы кредита; цель кредитования: приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов, а также для пополнения оборотных средств по следующим приоритетным отраслям.