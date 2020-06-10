Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 июня
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика
19

БКС Брокер для серьезных людей

В рейтинге Московских бирж компания занимает лидирующую позицию. Оказание брокерских услуг в России осуществляет с 1995 года, и была одной из первых на представленном рынке. Мы — абсолютный лидер по количеству клиентов юридических лиц. С нами на фондовом рынке работают более 3700 компаний. ООО «Компания БКС», лицензия № 154−04434−100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Наша забота в том, чтобы вам было проще управлять своими финансами.

Что мы предлагаем

Клиентам открыт доступ к мировым и отечественным торговым площадкам через единый терминал. Предлагаем структурные продукты, внушительный перечень сервисов для эффективной торговли, качественную аналитику ведущими экспертами, индивидуальные инвестиционные решения. Все это объединено в индивидуальный подход к клиенту. Стоимость брокерских услуг привлекательная и соответствует их уровню.

Наши услуги:

  • открытие брокерского счета;
  • помощь трейдерам разного уровня;
  • обучение торговле ценными бумагами на отечественном и российском уровне.

Кстати, БКС Брокер ведет свой блог, в котором рассматриваются все важные вопросы, публикуются советы новичкам и уже опытным инвесторам.

Как начать инвестировать с БКС Брокер

Инвестировать начать может каждый. Для этого нужно определить сумму. Новичкам лучше придерживаться лимита 50−100 тысяч рублей. Это позволит собрать портфель из нескольких инструментов для последующего получения дохода.

Далее необходимо открыть счет ИИС, который доступен для обычных граждан, нелицензированных брокеров. К тому же он дает льготы, возможность получить налоговые вычеты до 13%: в зависимости от суммы внесенных на счет средств до 52 тысяч рублей в год.

После открытия счета брокер даст доступ для установки торговой платформы на ПК, ноутбук или смартфон.

Теперь нужно пополнить счет. Это возможно несколькими способами:

  • карточкой через приложение «Мой брокер»;
  • переводом по реквизитам;
  • наличными через кассу БКС банка;
  • со счета в БКС банке.

И после этого выбрать инструменты. Если затрудняетесь, сразу пишите в техподдержку для получения консультаций.

Следующий этап — покупка бумаг через приложение или торговый терминал. Причем портфель активов можно собирать самостоятельно или обращаться к консультантам за советом.

Ну и последнее — это следить за актуальностью собранного портфеля и управлять прибылью. Держите руку на пульсе и не теряйте времени, сидя дома на самоизоляции. Заставьте деньги работать на вас.

ООО «Компания БКС», лицензия № 154−04434−100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость