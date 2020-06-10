БКС Брокер для серьезных людей

Что мы предлагаем
Клиентам открыт доступ к мировым и отечественным торговым площадкам через единый терминал. Предлагаем структурные продукты, внушительный перечень сервисов для эффективной торговли, качественную аналитику ведущими экспертами, индивидуальные инвестиционные решения. Все это объединено в индивидуальный подход к клиенту. Стоимость брокерских услуг привлекательная и соответствует их уровню.
Наши услуги:
- открытие брокерского счета;
- помощь трейдерам разного уровня;
- обучение торговле ценными бумагами на отечественном и российском уровне.
Кстати, БКС Брокер ведет свой блог, в котором рассматриваются все важные вопросы, публикуются советы новичкам и уже опытным инвесторам.
Как начать инвестировать с БКС Брокер
Инвестировать начать может каждый. Для этого нужно определить сумму. Новичкам лучше придерживаться лимита 50−100 тысяч рублей. Это позволит собрать портфель из нескольких инструментов для последующего получения дохода.
Далее необходимо открыть счет ИИС, который доступен для обычных граждан, нелицензированных брокеров. К тому же он дает льготы, возможность получить налоговые вычеты до 13%: в зависимости от суммы внесенных на счет средств до 52 тысяч рублей в год.
После открытия счета брокер даст доступ для установки торговой платформы на ПК, ноутбук или смартфон.
Теперь нужно пополнить счет. Это возможно несколькими способами:
- карточкой через приложение «Мой брокер»;
- переводом по реквизитам;
- наличными через кассу БКС банка;
- со счета в БКС банке.
И после этого выбрать инструменты. Если затрудняетесь, сразу пишите в техподдержку для получения консультаций.
Следующий этап — покупка бумаг через приложение или торговый терминал. Причем портфель активов можно собирать самостоятельно или обращаться к консультантам за советом.
Ну и последнее — это следить за актуальностью собранного портфеля и управлять прибылью. Держите руку на пульсе и не теряйте времени, сидя дома на самоизоляции. Заставьте деньги работать на вас.
ООО «Компания БКС», лицензия № 154−04434−100000