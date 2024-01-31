Благо потекло на юг. Подробности нового инвестпроекта на Алтае стоимостью 14 млрд рублей

В 2024 году группа "Благо" намерена провести изыскательные работы и приступить к строительству элеватора в Рубцовске. Он станет первым объектом крупного производственного комплекса по переработке маслосемян в этом городе. А маслозавод, вторая его составляющая - самым мощным из трех подобных предприятий "Благо" на Алтае. Инвестор поделился с altapress.ru подробностями предстоящего проекта.

Что известно о проекте

Земельный участок для будущего строительства в Рубцовске уже определен. Новый производственный комплекс будет располагаться на северной окраине города, в промышленной зоне.

В 2024 году здесь планируется провести изыскательные работы, сообщили altapress.ru в пресс-службе "Благо". А затем приступить к строительству элеватора, рассчитанного на 120 тыс. тонн единовременного хранения подсолнечника.

Реализовать первый этап проекта инвестор планирует за 2024-2026 годы.

Ребрихинский мелькомбинат Компания "Юг Сибири"

В настоящий момент собственного хранения в крае у "Благо" нет. Ребрихинский мелькомбинат, который до 2020 года компания использовала на условиях аренды, успел дважды сменить собственника.

"Хорошо развитая транспортная инфраструктура позволит эффективно экспортировать готовую продукцию, а элеватор, расположенный вблизи от сырьевой зоны, поможет нам обеспечить стабильную поставку сырья на все заводы компании в крае", - рассказал 26 января гендиректор компании "Благо Инвест" Дмитрий Фосман.

Вторым этапом проекта, рассчитанным на 2026-2030 годы, станет строительство маслоэкстракционного завода. Мощность по переработке при полной загрузке составит 660 тыс. тонн сырья (подсолнечник, рапс).

На заводе "АгроСиб-Раздолье". Олег Богданов

Этот показатель почти в два раза превышает суммарные мощности предприятий в Барнауле и Бийске, которые арендует "Благо".

Стоимость всего проекта инвестор оценивает в 14 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться за счет заемных и собственных средств компании.

Технологическими партнерами выступят российская компания KOBLiK Group, поставившая оборудование на элеватор «Благо» в Воронежской области, и китайская Myande Group — крупнейший поставщик оборудования для пищевой промышленности, пишет "Агроинвестор".

Производство лецитина на "АгроСиб-Раздолье". Олег Богданов

Что происходит с другими активами

В настоящий момент "Благо" все также на условиях аренды использует два маслоэкстракционных завода в Барнауле и Бийске. В 2023 году стало известно, что компания выкупила у Промсвязьбанка права требования к структурам банкротящегося агрохолдинга "Юг Сибири".

Эксперты полагают, что таким образом "Благо" пытается взять под контроль арендуемые длительное время мощности должника, а также влиять на дальнейший процесс банкротства, который до сих пор не завершен.

Что касается самих заводов, то в 2023 году они переработали 333 тыс. тонн масличных (из них 63,2 тыс. тонн пришлись на рапс), что составило 84% от паспортных мощностей.

На заводе "АгроСиб-Раздолье". Олег Богданов

В общей сложности произведено 128,8 тыс. тонн растительных масел, из которых 44,6% компания экспортировала в 12 стран мира.

"Капитальную модернизацию заводов в ближайшее время проводить не будем, но планируем точечные ремонтные работы и обновление оборудования, необходимого для эффективного функционирования производств", - сообщили altapress.ru в пресс-службе "Благо".

Кто еще заходит на рынок

В ближайшее время в Алтайском крае будет запущен маслоцех в Ребрихе. Проект стоимостью более 300 млн рублей реализует экспортный союз SEUS. В настоящий момент на предприятии ведутся пуско-наладочные работы.

Открытие маслоцеха в Заринске. Анна Зайкова

Производство будет типовое — такие же маслозаводы компания имеет на площадках в Алейском районе и Заринске.

Строительство крупного маслозавода также анонсировали в Благовещенском районе. Еще в 2021 году группа компаний "Сигма" подписала с властями региона соглашение о социально-экономическом партнерстве.

Год спустя вице-губернатор края Александр Лукьянов рассказывал, что инвестор имеет на руках проектно-сметную документацию и решает вопрос по предоставлению льготного кредита. Как сейчас продвигаются дела, точно не известно.

Открытие маслоцеха в Заринске. Анна Зайкова

По данным altapress.ru, рассматриваются варианты строительства маслозавода с привлечением иностранных инвестиций в Камне-на-Оби.

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