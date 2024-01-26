Благоустройство Мемориала Славы в Барнауле обновят к 80-летию Великой Победы

Работы по благоустройству будут проведены к 80-летию Великой Победы на Мемориале Славы в центре Барнаула. Данный вопрос накануне обсуждался на совещании, которое провел глава города Вячеслав Франк.

Предложения по благоустройству сквера на Площади Победы, где находится Мемориал Славы, озвучили председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин и председатель комитета по благоустройству Пётр Воронков.

По периметру сквера необходимо обновление тротуаров и автомобильной парковки, для этого планируется заменить асфальтобетонное покрытие, установить гранитный бортовой камень. Кроме того, необходимо модернизировать существующую линию наружного освещения. Современными SMART-опорами и новыми светильниками можно обустроить пантеон, тротуары, входные группы, и стелу, — рассказал Валерий Ведяшкин.

Совещание Администрации города Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Вячеслав Франк. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Совещание Администрации города Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

А председатель городского комитета по благоустройству Пётр Воронков внес предложение по обновлению территории самого сквера, уточнив, что здесь необходимо заменить устаревшее плиточное покрытие на пешеходных дорожках, а также заменить пандусы и гранитные лестничные марши.

Свои предложения по благоустройству Мемориала Славы разработал комитет по культуре города Барнаула, об этом доложил председатель комитета Валерий Паршков.

В этом году запланировано провести работы на скульптурной группе "Прощание", стеле и тумбах со священной землей городов-героев. Запланирован текущий ремонт Монумента павшим кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена Золотая Звезда. Кроме того, в пантеоне планируется проведение обследования фамилий, для выявления утраченных букв с целью их дальнейшего восстановления, — рассказал Паршков.

Резюмируя, глава краевой столицы Вячеслав Франк поручил руководителям профильных комитетов совместно с комитетом по строительству, архитектуре и развитию города согласовать проекты планируемых работ, с привлечением архитектурного сообщества. Комитету по финансам, кредитной и налоговой политики — совместно с профильными комитетами определить объемы финансирования предстоящих работ, проработать источники финансирования.

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