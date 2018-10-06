Bloomberg прогнозирует дефицит какао в мире из-за любви россиян к шоколаду

Из-за резкого роста потребления шоколада в России на мировом рынке какао сложился дефицит сырья 50 тыс. тонн. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Спрос начал расти в прошлому году после стабилизации рубля. Сейчас темпы роста потребления шоколада в России в четыре раза превышают общемировые — 9,2% против 2,5% соответственно. При этом Россия занимает второе место в мире (после США) по объему продаж кондитерских изделий.

«Мы ожидаем дальнейшего роста рынка шоколада в России. Это определенно повышает мировой спрос на какао бобы», — заявил Массимо Гаравалья, менеджер шоколадной компании Barry Callebaut.

Bloomberg отмечает, что в последние годы в мире наблюдался кризис перепроизводства какао, который оказывал заметное влияние на экономику африканских стран. Рост спроса в России значительно изменил эту ситуацию.

По данным агентства, больше всего шоколада в мире в расчете на одного человека съедают жители Швейцарии, Австрии и Германии (8,6 кг, 8 кг и 7,7 кг). В России на человека в год приходится 4,8 кг. Во всем остальном мире в среднем потребитель съедает всего около 0,9 кг шоколада в год.