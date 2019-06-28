BMW в лизинг для физлиц с экономией в «Европлане»

«Европлан» (АО «ЛК «Европлан») предлагает физическим лицам оформить любую модель BMW в лизинг на специальных условиях и сэкономить. За счет чего?

Например, цена BMW X5, стоимость которого в салоне составляет 4 760 000 руб., при оформлении в лизинг в «Европлане» будет 4 284 000 руб.: экономия 476 тыс. рублей.

Клиенты «Европлана», которые собираются воспользоваться заемными средствами, оформляя BMW X5 в лизинг на 60 месяцев, будут ежемесячно выплачивать всего 60 473 руб.*, переплата при этом составит 5,65% в год.

Те, кто планирует оплатить покупку этого автомобиля из собственных средств, могут получить возможность вносить платеж частями с нулевой переплатой и сэкономить за счет специальной цены. А при сроке лизинга 12 месяцев общая сумма выплат составит 4 675 136 руб. и ежемесячный платеж составит 183 328 руб.

Лизинг для физических лиц — относительно новая для России услуга, которая позволяет приобрести авто на привлекательных, гибких условиях финансирования. Рассмотрение заявки и заключение договора лизинга с физлицами происходит максимально быстро.

Особое преимущество — пакет дополнительных услуг и возможностей. Например, частные клиенты могут оформить полис КАСКО с неограниченным числом лиц, допущенных к управлению автомобилем по тарифу для юрлиц, а значит, с серьезной экономией. Это возможно поскольку собственником автомобиля является «Европлан». Компания также берет на себя постановку автомобиля на регистрационный учет, оплату пошлины и транспортного налога.

Справка

*Платеж 60 473 руб.: аванс — 49% от цены автомобиля по ДКП с НДС, срок лизинга 60 месяцев. Платеж 183 328 руб.: аванс — 49% от цены автомобиля по ДКП с НДС, срок лизинга 12 месяцев. Расчёты приведены в рублях для автомобиля BMW X5 с рекомендованной розничной ценой 4 760 000 руб. и с выкупным платежом 3% от цены автомобиля по ДКП с НДС. Условия действуют на 25.06.2019, распространяются на услугу приобретения новых автомобилей в лизинг для физических лиц и могут быть изменены. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®