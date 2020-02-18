Богатейший человек мира дал 10 млрд долларов на «спасение Земли»

Джефф Безос создал специальный фонд, который будет выделять средства на спасение Земли, и направил в него примерно 8% от своего состояния, пишет РБК .

О решении выделить 10 млрд долларов на борьбу с изменением климата основатель Amazon Джефф Безос объявил в своем Instagram.

По его словам, изменение климата является «самой большой угрозой для нашей планеты».

Безос намерен работать с другими людьми и организациями, чтобы найти новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата.

Деньги направят в «Фонд Земли Безоса». Средства пойдут ученым, активистам и неправительственным организациям.

«Я начну выдавать гранты этим летом. Земля — это то, что нас всех объединяет. Давайте защищать ее вместе», — написал миллиардер.

Согласно рейтингу Forbes, состояние Безоса составляет 129,9 млрд долларов. Выделенные им средства — примерно 8% от капитала.