Более 200 брендов могут вернуться в Россию из-за параллельного импорта

Уткин отметил, что список брендов, который включает порядка 200 компаний, утвержден Минпромторгом, при этом список может расшириться за счет производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования.
«При санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом», — указал эксперт.
На данный момент в списке министерства отсутствуют, например, некоторые европейские автоконцерны.
Напомним, параллельный импорт — это ввоз в Россию через альтернативные каналы (а не напрямую от аккредитованного поставщика) товаров от производителя, которому запрещено ввозить продукцию.
Это поможет устранить дефицит товаров в магазинах и не допустить роста цен, заключил Уткин.
При этом Уткин не указал, сколько товаров в настоящее время ввозится в Россию «серым» способом.