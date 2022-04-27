27 апреля
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Экономика

Более 200 брендов могут вернуться в Россию из-за параллельного импорта

Ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал «Прайму» список брендов для параллельного импорта в Россию будет расширяться.

Компания Colgate-Palmolive ограничила импорт в Россию.
Компания Colgate-Palmolive ограничила импорт в Россию.
СС0

Уткин отметил, что список брендов, который включает порядка 200 компаний, утвержден Минпромторгом, при этом список может расшириться за счет производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования.

«При санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом», — указал эксперт.

На данный момент в списке министерства отсутствуют, например, некоторые европейские автоконцерны.

Напомним, параллельный импорт — это ввоз в Россию через альтернативные каналы (а не напрямую от аккредитованного поставщика) товаров от производителя, которому запрещено ввозить продукцию.

Это поможет устранить дефицит товаров в магазинах и не допустить роста цен, заключил Уткин.

При этом Уткин не указал, сколько товаров в настоящее время ввозится в Россию «серым» способом.

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