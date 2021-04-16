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Экономика

Более чем 1 трлн рублей может стоить бизнесу переход на российский софт

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин оценил затраты российских компаний по переходу на российский софт в более чем 1 трлн рублей.

Клавиатура компьютера.
Клавиатура компьютера.
CC0

Шохин направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой вывести из-под этих требований объекты массового рынка, включая банки и продажу билетов, пишет РБК.

Российское бизнес-сообщество просит доработать изменения в законодательство, подготовленные Минцифры, и механизм постепенного перехода на российское ПО.

Шохин отметил, что Минцифры не учитывает различия в уровнях безопасности и предъявляет одинаковые требования к разным категориям значимости объектов КИИ. В РСПП входят более 100 отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики, а также тысячи крупнейших российских компаний из разных регионов.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер оценил затраты компании на установку российского софта в 180 млрд рублей и предупредил о рисках ухудшения финансовых показателей компании.

Поручение

Минцифры по поручению президента РФ Владимира Путина подготовило поправки по переводу объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на использование преимущественно отечественного ПО с 1 января 2023 года и российского оборудования — с 1 января 2024 года.

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