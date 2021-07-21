Более 30 дворов уже заасфальтировали в Барнауле по федеральному проекту

Замглавы администрации Барнаула Сергей Пашковский ознакомился с реализацией федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Вместе с ним в мероприятии приняли участие депутат Госдумы Даниил Бессарабов и депутат гордумы Вячеслав Перерядов.

Накануне они побывали на месте ремонта дворовых территорий по проспекту Социалистический, 76а, 76б.

Всего в краевой столице в 2021 году планируется благоустроить 65 дворов на общую сумму 148,6 млн рублей.

Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» пресс-служба администрации города Барнаула

Даниил Бессарабов,

депутат Госдумы:

Еще пять лет назад, встречаясь с жителями, слышали претензии в адрес властей — кто будет заниматься благоустройством дворов, асфальтировать проезды, обустраивать детские площадки. С целью ответов на эти вопросы на федеральном уровне была инициирована программа формирования комфортной городской среды. И последнее время город Барнаул, Алтайский край являются активными участниками федерального проекта. Ежегодно благоустраиваются десятки дворовых территорий. По ходу работ возникают зачастую справедливые замечания, устранять их надо, исходя из пожеланий жителей.

Говоря о перспективах проекта, федеральный парламентарий выразил убежденность в том, что необходимо добиваться продолжения его реализации, последовательно отстаивая интересы региона.

Замглавы городской администрации Сергей Пашковский акцентировал внимание на высоких темпах выполнения работ на дворовых территориях.

Реализацией федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» пресс-служба администрации города Барнаула

Сергей Пашковский,

заместитель главы администрации Барнаула:

Подрядная организация ООО СПК «Индустрия» благодаря погодным условиям не стоит на месте, старается сделать работы качественно и в срок. В настоящее время проводится благоустройство 46 дворовых территорий, из них на 34 уже завершено асфальтирование.

Во дворах домов на проспекте Социалистическом, 76а, 76б уже выполнены подготовительные работы, после установки бордюров подрядчик приступит к асфальтированию, на которое отводит 2−3 дня.

Комплексное благоустройство дворовых территорий по этому адресу помимо замены асфальтового покрытия дороги, тротуаров, входов в подъезды предполагает устройство освещения, установку урн, скамеек.

Стоит отметить, что в этом году на 36 дворовых территориях при финансовом участии жителей дополнительно планируется оборудовать детские и спортивные площадки, провести устройство 27 автомобильных парковок, четырех контейнерных площадок, двух систем водоотведения.

Благоустройство дворовой территории пресс-служба администрации города Барнаула

Также Сергей Пашковский указала на то, что согласно муниципальному контракту, все работы должны быть завершены 30 ноября, однако имеются все основания говорить о том, что благоустройство дворов завершат раньше срока.

Депутат Барнаульской гордумы Вячеслав Перерядов высказался о контроле за ходом благоустройства дворов, подчеркнув, что депутатский корпус активно интегрирован в процесс на протяжении всей реализации проекта.

Вячеслав Перерядов,

депутат Барнаульской гордумы:



Двор, в котором находимся, хороший пример синхронизации работ: сейчас здесь одновременно выполняется обустройство двух смежных дворовых территорий и реализуется один из инфраструктурных проектов — ремонт инженерных коммуникаций. Делается это для того, чтобы снизить риск нарушения целостности вновь заасфальтированного дорожного покрытия. Такой подход необходимо применять в городе повсеместно при выполнении программ благоустройства и ремонта.

Благоустройство дворовой территории пресс-служба администрации города Барнаула

Справка

За период действия приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2017 по 2020 годы на территории города Барнаула всего благоустроено 335 дворовых и 13 общественных территорий на общую сумму 1034,4 млн. рублей, в том числе:

2017 год — 106 дворовых и 2 общественные территории — 225,5 млн. рублей;

2018 год — 65 дворовых и 6 общественных территорий — 231,0 млн. рублей;

2019 год — 83 дворовых и 3 общественные территории — 309,5 млн. рублей;

2020 год — 81 дворовая и 2 общественные территории — 268,4 млн.рублей.