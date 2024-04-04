Более двух тысяч сельчан Алтайского края впервые вышли на связь

Современные телеком-услуги стали доступны жителям сёл Большеромановка Табунского района, Елунино и Чернопятово Павловского района. Население каждого — меньше тысячи человек. На территории этих поселений есть детские сады и школы, дома культуры и библиотеки, фельдшерско-акушерские пункты, банковские и почтовые отделения. Не было только мобильной связи.

Мы продолжаем развивать LTE-сеть в самых удаленных и труднодоступных уголках Алтайского края, чтобы сельчане наравне с жителями крупных городов могли пользоваться любыми цифровыми сервисами. Строительство телеком-оборудования в Елунино, Большеромановке и Чернопятово стало возможным благодаря поддержке региональных властей и нашего участия в программе «Скидка на спектр», который направлен на обеспечение современной связью и мобильным доступом к интернету населенных пунктов с численностью от 500 до тысячи жителей, — отметила директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько.

Новые телеком-объекты работают в низких и средних частотных диапазонах. Они обеспечивают уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений. Кроме того, надёжная голосовая связь работает как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE, отличающейся чистым звуком и мгновенным соединением.

Мобильный интернет на максимальной скорости до 60 Мбит/с открыл новые возможности для работы, обучения и досуга. Сельчане могут звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время, получать государственные услуги, оплачивать счета и совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях. Педагогам и воспитателям будет проще готовиться к занятиям, ученикам — пользоваться современными образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома. Работники фельдшерско-акушерского пункта смогут оперативно проконсультировать жителей не только на своём рабочем месте, но и, например, находясь на вызове.

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