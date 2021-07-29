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Экономика

Более 60% «инноваций» для строительства дорог оказались старыми

Более половины инновационных технологий и материалов, использованных на автотрассах федерального значения в 2018—2020 годах, не являются инновациями, говорится в отчете Счетной палаты.

Строительство дороги в Краснощековском районе.
Строительство дороги в Краснощековском районе.
altdor.ru

За указанный период при строительстве, реконструкции и ремонте дорог было использовано 264 технологии и материала, называемых «инновационными», подсчитали аудиторы. По факту 168 (или 63,6%) из них новыми не являлись.

Также Счетная палата отметила пробелы в нормативной документации Росавтодора, из-за которых понятия «новых технологий», «новых технологических решений» и «новых материалов» не были закреплены законодательно, пишет «Росбалт».

Счетная палата также обнаружила, что с 2014 по 2020 год Росавтодор направлял на разработку нормативных документов бюджетные средства, выделенные на проведение опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.

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