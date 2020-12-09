Более 20 километров дорог отремонтируют в Барнауле в 2021 году по нацпроекту

Работы запланированы на 21 объекте общей протяженностью 20,66 километра. Что касается финансовых средств, то их объем составляет 907,2 млн рублей: 524 млн — из федерального бюджета, 157,71 млн — из краевой казны и 225,5 млн из городского бюджета.
В числе объектов, вошедших в реализацию нацпроекта в будущем году, значатся:
- мост через реку Власиху на улице Мамонтова;
- проезд Северный Власихинский (от улицы Попова до проспекта Энергетиков);
- мост через реку Барнаулку на улице Челюскинцев;
- мост через реку Пивоварку на улице Северо-Западной;
- Змеиногорский тракт (от улицы Аванесова до улицы Горнолыжной);
- улица Шумакова (от улицы 50 лет СССР до проезда Южного Власихинского);
- улица Взлетная (от улицы Попова до улицы Сергея Ускова);
- улица Кулагина (от дома № 64 до проспекта Калинина);
- улица Парфенова (от коммунального моста до улицы Воровского);
- улица Горнолыжная (от Змеиногорского тракта до Горнолыжного проезда);
- улица Смородиновая (до улицы 1-й Малиновой);
- улица Кедровая (от улицы Дружбы до улицы Малиновой);
- улица Декоративная (от улицы Авиаторов до улицы Малиновой);
- улица Дружбы (от улицы Смоленской до улицы Кедровой);
- улица Авиаторов (от улицы 2-й Малиновой до улицы Декоративной);
- улица 2-я Малиновая (от улицы Смоленской до улицы Авиаторов);
- улица Смоленская (от улицы 1-й Малиновой до улицы Дружбы);
- улица 1-я Малиновая (от улицы Кедровой до улицы Смоленской).
Помимо этого, в список планируется включить такие объекты, как улица Северо-Западная (в границах проспекта Ленина и улицы Советской Армии) и Павловский тракт (от улицы Сельскохозяйственной до улицы Солнечная поляна).
Подрядчиков, которые будут выполнять работы в рамках национального проекта, определят до конца текущего года.
На данный момент уже объявлены аукционы на определение подрядных организаций на выполнение работ по следующим объектам:
- реконструкция моста на улице Челюскинцев стоимостью 87 821 518 рублей;
- ремонт дорог на улицах Шумакова, Взлетной, Кулагина, Парфенова, Горнолыжной общей стоимостью 161 128 604 рубля;
- ремонт Змеиногорского тракта стоимостью 136 091 708,4 рубля;
- ремонт дорог на улицах Соловьиной, Кедровой, Декоративной, Дружбы, 1-й Малиновой, Смоленской общей стоимостью 69 366 303 рубля.