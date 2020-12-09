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Более 20 километров дорог отремонтируют в Барнауле в 2021 году по нацпроекту

Список объектов, которые отремонтируют, реконструируют и построят в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обнародовали в Барнауле.

В Барнауле продолжается реконструкция моста в селе Власиха в рамках нацпроекта БКАД
В Барнауле продолжается реконструкция моста в селе Власиха в рамках нацпроекта БКАД
Источник: https://barnaul.org/news/category/?rubric=dorozhnoe-khozyaystvo

Работы запланированы на 21 объекте общей протяженностью 20,66 километра. Что касается финансовых средств, то их объем составляет 907,2 млн рублей: 524 млн — из федерального бюджета, 157,71 млн — из краевой казны и 225,5 млн из городского бюджета.

В числе объектов, вошедших в реализацию нацпроекта в будущем году, значатся:

  • мост через реку Власиху на улице Мамонтова;
  • проезд Северный Власихинский (от улицы Попова до проспекта Энергетиков);
  • мост через реку Барнаулку на улице Челюскинцев;
  • мост через реку Пивоварку на улице Северо-Западной;
  • Змеиногорский тракт (от улицы Аванесова до улицы Горнолыжной);
  • улица Шумакова (от улицы 50 лет СССР до проезда Южного Власихинского);
  • улица Взлетная (от улицы Попова до улицы Сергея Ускова);
  • улица Кулагина (от дома № 64 до проспекта Калинина);
  • улица Парфенова (от коммунального моста до улицы Воровского);
  • улица Горнолыжная (от Змеиногорского тракта до Горнолыжного проезда);
  • улица Смородиновая (до улицы 1-й Малиновой);
  • улица Кедровая (от улицы Дружбы до улицы Малиновой);
  • улица Декоративная (от улицы Авиаторов до улицы Малиновой);
  • улица Дружбы (от улицы Смоленской до улицы Кедровой);
  • улица Авиаторов (от улицы 2-й Малиновой до улицы Декоративной);
  • улица 2-я Малиновая (от улицы Смоленской до улицы Авиаторов);
  • улица Смоленская (от улицы 1-й Малиновой до улицы Дружбы);
  • улица 1-я Малиновая (от улицы Кедровой до улицы Смоленской).
В Барнауле продолжается реконструкция моста в селе Власиха в рамках нацпроекта БКАД
В Барнауле продолжается реконструкция моста в селе Власиха в рамках нацпроекта БКАД
Источник: barnaul.org/news/category/?rubric=dorozhnoe-khozyaystvo
В Барнауле продолжается реконструкция моста в селе Власиха в рамках нацпроекта БКАД
В Барнауле продолжается реконструкция моста в селе Власиха в рамках нацпроекта БКАД
Источник: barnaul.org/news/category/?rubric=dorozhnoe-khozyaystvo

Помимо этого, в список планируется включить такие объекты, как улица Северо-Западная (в границах проспекта Ленина и улицы Советской Армии) и Павловский тракт (от улицы Сельскохозяйственной до улицы Солнечная поляна).

Подрядчиков, которые будут выполнять работы в рамках национального проекта, определят до конца текущего года.

В Барнауле продолжается реконструкция моста в селе Власиха в рамках нацпроекта БКАД
В Барнауле продолжается реконструкция моста в селе Власиха в рамках нацпроекта БКАД
Источник: barnaul.org/news/category/?rubric=dorozhnoe-khozyaystvo

На данный момент уже объявлены аукционы на определение подрядных организаций на выполнение работ по следующим объектам:

  • реконструкция моста на улице Челюскинцев стоимостью 87 821 518 рублей;
  • ремонт дорог на улицах Шумакова, Взлетной, Кулагина, Парфенова, Горнолыжной общей стоимостью 161 128 604 рубля;
  • ремонт Змеиногорского тракта стоимостью 136 091 708,4 рубля;
  • ремонт дорог на улицах Соловьиной, Кедровой, Декоративной, Дружбы, 1-й Малиновой, Смоленской общей стоимостью 69 366 303 рубля.
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