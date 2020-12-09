Более 20 километров дорог отремонтируют в Барнауле в 2021 году по нацпроекту

Список объектов, которые отремонтируют, реконструируют и построят в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обнародовали в Барнауле.

В Барнауле продолжается реконструкция моста в селе Власиха в рамках нацпроекта БКАД

Работы запланированы на 21 объекте общей протяженностью 20,66 километра. Что касается финансовых средств, то их объем составляет 907,2 млн рублей: 524 млн — из федерального бюджета, 157,71 млн — из краевой казны и 225,5 млн из городского бюджета.

В числе объектов, вошедших в реализацию нацпроекта в будущем году, значатся:

мост через реку Власиху на улице Мамонтова;

проезд Северный Власихинский ( от улицы Попова до проспекта Энергетиков);

от улицы Попова до проспекта Энергетиков); мост через реку Барнаулку на улице Челюскинцев;

мост через реку Пивоварку на улице Северо-Западной;

Змеиногорский тракт ( от улицы Аванесова до улицы Горнолыжной);

от улицы Аванесова до улицы Горнолыжной); улица Шумакова ( от улицы 50 лет СССР до проезда Южного Власихинского);

от улицы 50 лет СССР до проезда Южного Власихинского); улица Взлетная ( от улицы Попова до улицы Сергея Ускова);

от улицы Попова до улицы Сергея Ускова); улица Кулагина ( от дома № 64 до проспекта Калинина);

от дома № 64 до проспекта Калинина); улица Парфенова ( от коммунального моста до улицы Воровского);

от коммунального моста до улицы Воровского); улица Горнолыжная ( от Змеиногорского тракта до Горнолыжного проезда);

от Змеиногорского тракта до Горнолыжного проезда); улица Смородиновая ( до улицы 1-й Малиновой);

до улицы 1-й Малиновой); улица Кедровая ( от улицы Дружбы до улицы Малиновой);

от улицы Дружбы до улицы Малиновой); улица Декоративная ( от улицы Авиаторов до улицы Малиновой);

от улицы Авиаторов до улицы Малиновой); улица Дружбы ( от улицы Смоленской до улицы Кедровой);

от улицы Смоленской до улицы Кедровой); улица Авиаторов ( от улицы 2-й Малиновой до улицы Декоративной);

от улицы 2-й Малиновой до улицы Декоративной); улица 2-я Малиновая ( от улицы Смоленской до улицы Авиаторов);

от улицы Смоленской до улицы Авиаторов); улица Смоленская ( от улицы 1-й Малиновой до улицы Дружбы);

от улицы 1-й Малиновой до улицы Дружбы); улица 1-я Малиновая ( от улицы Кедровой до улицы Смоленской).

В Барнауле продолжается реконструкция моста в селе Власиха в рамках нацпроекта БКАД Источник: barnaul.org/news/category/?rubric=dorozhnoe-khozyaystvo В Барнауле продолжается реконструкция моста в селе Власиха в рамках нацпроекта БКАД Источник: barnaul.org/news/category/?rubric=dorozhnoe-khozyaystvo

Помимо этого, в список планируется включить такие объекты, как улица Северо-Западная (в границах проспекта Ленина и улицы Советской Армии) и Павловский тракт (от улицы Сельскохозяйственной до улицы Солнечная поляна).

Подрядчиков, которые будут выполнять работы в рамках национального проекта, определят до конца текущего года.

В Барнауле продолжается реконструкция моста в селе Власиха в рамках нацпроекта БКАД Источник: barnaul.org/news/category/?rubric=dorozhnoe-khozyaystvo

На данный момент уже объявлены аукционы на определение подрядных организаций на выполнение работ по следующим объектам: