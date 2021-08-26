Более 2,5 км Змеиногорского тракта отремонтируют в Барнауле по нацпроекту

Еще один участок Змеиногорского тракта протяженностью 2,6 километра начали ремонтировать в Барнауле в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Контракт с подрядчиком в лице ООО «Барнаульское ДСУ № 4» по ремонту Змеиногорского тракта на отрезке от улицы Горнолыжной до Южного тракта заключен в рамках выделенных на 2022 год средств по нацпроекту.

В соответствии с муниципальным контрактом завершить работы планируется к 1 сентября 2022 года.

Важно отметить, что подрядная организация приняла решение приступить к работам уже в текущем году, что позволит комплексно привести дорожное полотно Змеиногорского тракта в нормативное состояние.

Ранее ООО «Барнаульское ДСУ № 4» выполняло ремонт Змеиногорского тракта на участке от улицы Аванесова до улицы Горнолыжной.

Ремонт Змеиногорского тракта в Барнауле. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Сейчас на участке ведутся работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия.

Для удобства автомобилистов в связи с высокой интенсивностью движения транспорта работы ведутся в ночное время.

Ремонт основной проезжей части будет завершен в текущем году. Что касается выполнения остальных видов работ, то это будет зависеть от погодных условий.

Дорожникам предстоит на отрезке между улицей Горнолыжной и Южным трактом полностью заменить асфальт, установить бортовые камни, построить тротуары по обеим сторонам дороги и велодорожки — по нечетной стороне.

Ремонт Змеиногорского тракта в Барнауле. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Стоимость контракта составляет 93,6 млн рублей.

В рамках национального проекта в Барнауле в 2021 году будут отремонтированы 23 объекта общей протяженностью более 28 километров. На эти цели выделено 907,2 млн рублей из бюджетов разных уровней.

Согласно обозначенным планам, по итогам завершения дорожно-строительного сезона нормативность автомобильных дорог, включенных в национальный проект, составит 73,4%.

Всего в этом году за счет различных программ в сфере дорожного строительства в краевой столице будет реконструировано и отремонтировано более 70 объектов. Кроме того, ведется текущий ремонт дорог.