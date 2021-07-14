14 июля 24°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Более 9 млн россиян недоедают, сотни тысяч — на грани голода

В России в условиях нехватки еды или недостаточного питания живут более 9 млн россиян, говорится в докладе ЮНИСЕФ о продовольственной безопасности в мире.

Нищий.
Нищий.
Анна Зайкова.

Организация подчеркивает, что опирается на данные официальной российской статистики.

Так, в докладе отмечено, что в 2018—2020 годах 400 тыс. российских граждан относились к группе «экстремальной уязвимости» — именно столько, считают в ЮНИСЕФ, находились в РФ на грани голода. Люди из этой категории были вынуждены ограничивать количество еды, пропускать приемы пищи или не есть вообще из-за отсутствия денег или других ресурсов.

В докладе отмечено — еще 8,8 млн россиян до сих пор находятся в группе «умеренной» уязвимости. Им не приходится полностью отказываться от еды, но они вынуждены экономить, сокращая потребление пищи и заменяя питательные продуктов низкокачественной диетой, пишет «Росбалт».

Непосредственно голодающих в России, согласно докладу ЮНИСЕФ, нет.

ЮНИСЕФ — Детский фонд ООН, Международная организация, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций. ЮНИСЕФ функционирует благодаря взносам правительств и частных доноров.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость