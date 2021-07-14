В России в условиях нехватки еды или недостаточного питания живут более 9 млн россиян, говорится в докладе ЮНИСЕФ о продовольственной безопасности в мире.

Организация подчеркивает, что опирается на данные официальной российской статистики.

Так, в докладе отмечено, что в 2018—2020 годах 400 тыс. российских граждан относились к группе «экстремальной уязвимости» — именно столько, считают в ЮНИСЕФ, находились в РФ на грани голода. Люди из этой категории были вынуждены ограничивать количество еды, пропускать приемы пищи или не есть вообще из-за отсутствия денег или других ресурсов.

В докладе отмечено — еще 8,8 млн россиян до сих пор находятся в группе «умеренной» уязвимости. Им не приходится полностью отказываться от еды, но они вынуждены экономить, сокращая потребление пищи и заменяя питательные продуктов низкокачественной диетой, пишет «Росбалт».

Непосредственно голодающих в России, согласно докладу ЮНИСЕФ, нет.

ЮНИСЕФ — Детский фонд ООН, Международная организация, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций. ЮНИСЕФ функционирует благодаря взносам правительств и частных доноров.