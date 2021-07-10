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Экономика

Более 106 млн рублей направлено на поддержку жителей Алтайского края, попавших в трудную жизненную ситуацию

В первом полугодии 2021-го социальный контракт заключили более 3 тыс. человек, нуждающихся в поддержке. На эти цели было направлено свыше 106 млн рублей, сообщили на сайте регионального министерства социальной защиты.

Долги. Деньги.
Долги. Деньги.
altapress.ru

Наибольшей популярностью пользовалась помощь в поиске работы. С этой целью были заключены более 1,5 тыс. социальных контрактов.

В министерстве уточняют, что благодаря финансовой поддержке 214 жителя открыли личное подсобное хозяйство. Собственное дело открыли 338 человек. В рамках других мероприятий были заключены 1231 социальный.

Пресс-служба правительства Алтайского края уточняет, что благодаря данной практике поддержку получают семьи среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

Справки, документы
Справки, документы
СС0

«При заключении социального контракта разрабатывается программа социальной адаптации, согласно которой предусматриваются обязательные для реализации получателями государственной социальной помощи мероприятия», — уточняется на сайте минсоцзащиты.

Так, в Целинном районе за первое шесть месяцев 2021 года на направление «Поиск работы и трудоустройство» заключено 12 контрактов.

Пресс-служба правительства напоминает, что при заключении социального контракта на поиск работы участник программы получает единовременную выплату в размере 11 190 рублей и ежемесячную выплату в том же размере после трудоустройства в течение трех месяцев. Срок действия контракта — до 9 месяцев.

Справка

В рамках социального контракта на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства участники получают единовременную выплату в размере до 250 тысяч рублей и до 100 тысяч рублей соответственно. Эти средства предназначены для приобретения основных средств и расходных материалов, продукции, необходимой для ведения ЛПХ. При этом обязательна регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход. Срок действия социального контракта — до 12 месяцев.

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