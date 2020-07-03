Более 600 млн рублей власти регионов Сибири позволили «кому-то» заработать на поправках

« Тайга.инфо » изучила почти 2 тыс. контрактов, связанных с голосованиями по поправкам в Сибири, и рассказала, кто заработал миллионы на госзакупках.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.

Издание отмечает, что сибирские власти потратили на голосование более 634 млн рублей — эти деньги выделили без конкурса.

Причем, федерального финансирования не было: почти 594 млн рублей потратили из региональных бюджетов, более 40 млн — из муниципальных.

Самую большую сумму — 117 млн рублей — получили красноярские «Губернские аптеки», где управделами губернатора закупало маски, антисептики, пульверизаторы и не только.

Более 83 млн рублей получила компания «Фрутлайн» — на контрактах с властями нескольких сибирских регионов. При этом, отмечает издание, ранее компания торговала фруктами и овощами, но «с весны 2020 года начала без конкурса получать госконтракты на поставки медицинских изделий».

Почти 33 млн рублей получило еще одно красноярское общество «Зенит». Компания должна была создать сеть из 417 «территориальных координаторов» во всех районах края «с целью информирования граждан об общероссийском голосовании».

По данным издания, голосование позволило хорошо заработать многим компаниям. Примечательно, что во многих случаях видны странные следы — депутатов от ЕР, соседей высокопоставленных силовиков, близких к чиновникам бизнесменов и так далее.