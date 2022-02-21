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Экономика

Более 9 млрд рублей дополнительно выделят городам и районам Алтайского края

Существенный объем средств, более 9 млрд рублей, дополнительно направят из бюджета Алтайского края на поддержку муниципальных образований. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Виды Бийска.
Виды Бийска.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Дополнительно предоставят дотации на сбалансированность бюджетов районов и городских округов в сумме 2 млрд рублей, субсидии бюджетам на оплату труда работников муниципальных учреждений — 1 млрд рублей и прочие дотации — еще 500 млн рублей.

Также деньги дополнительно выделят:

  • по адресной инвестиционной программе и капремонту в сумме 3,1 млрд рублей,
  • в виде субвенций учреждениям дошкольного и общего образования — 723 млн рублей,
  • на капремонт объектов теплоснабжения — 150 млн рублей,
  • на обеспечение стабильного водоснабжения — 50 млн рублей,
  • на благоустройство (освещение и озеленение) — 75 млн рублей.

Общий объем финансовой помощи органам местного самоуправления с учетом поправок в бюджет составит 53,7 млрд рублей, с ростом к ранее утвержденным суммам финансирования на 20%, а к первоначальному бюджету на 2021 год — более 50%.

Законопроект с поправками в бюджет представят на сессии краевого парламента 25 февраля.

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