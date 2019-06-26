Более 3 млрд рублей кредитов юрлицам выдал Россельхозбанк на Алтае

Финансирование получают все отрасли экономики, тем не менее, в структуре портфеля превалируют предприятия агропромышленного комплекса, чему во многом способствует программа льготного кредитования сельхозпроизводителей. АПК за рассматриваемый период выдано кредитов на сумму более 2,7 млрд. рублей. Большая часть этих заемных средств были направлены прежде всего на проведение весенних агротехнических работ — более 1,5 млрд рублей.
Николай Бойко,
заместитель директора Алтайского филиала:
В Россельхозбанке имеются все ресурсы для стабильного финансирования бизнеса клиентов. Мы делаем все для того, чтобы наши клиенты могли вовремя получить кредитные средства для развития своих предприятий.
Источник: АО «Россельхозбанк»