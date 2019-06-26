Более 3 млрд рублей кредитов юрлицам выдал Россельхозбанк на Алтае

С начала 2019 года, по данным на 24 июня, Россельхозбанк на Алтае выдал юридическим лицам более 3,1 млрд рублей, что превышает показатели за аналогичный период 2018 года более чем на 10%. При этом сектору малого и среднего предпринимательства выдано кредитов на сумму более 2 млрд рублей.