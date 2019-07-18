Более 1,6 млрд рублей на сезонные работы выдал аграриям Россельхозбанк на Алтае

Представителям крупного агробизнеса Банк в двух регионах предоставил на эти цели 375 млн рублей, малого и среднего бизнеса — более 1,2 млрд рублей.
В первом полугодии между Россельхозбанком и сельхозпредприятиями заключено 108 кредитных договоров.
Николай Бойко,
заместитель директора Алтайского филиала:
Россельхозбанк ежегодно обеспечивает большой объем финансирования сезонных сельскохозяйственных работ в Алтайском крае и Республике Алтай, способствуя росту производства сельхозпродукции в регионах. В этом году планируемый объём финансирования сезонных работ в двух Алтаях — 4,2 млрд. рублей.
Источник: АО «Россельхозбанк»