Более 1,6 млрд рублей на сезонные работы выдал аграриям Россельхозбанк на Алтае

По итогам первого полугодия 2019 года Россельхозбанк предоставил аграриям двух Алтаев кредитную поддержку на проведение сезонных работ в объёме более 1,6 млрд рублей. С начала года в рамках механизма льготного кредитования 108 сельхозпредприятий региона оформили в Россельхозбанке кредиты на сезонные работы на сумму более 1,5 млрд рублей по льготной ставке.