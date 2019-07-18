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Экономика
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Более 1,6 млрд рублей на сезонные работы выдал аграриям Россельхозбанк на Алтае

По итогам первого полугодия 2019 года Россельхозбанк предоставил аграриям двух Алтаев кредитную поддержку на проведение сезонных работ в объёме более 1,6 млрд рублей. С начала года в рамках механизма льготного кредитования 108 сельхозпредприятий региона оформили в Россельхозбанке кредиты на сезонные работы на сумму более 1,5 млрд рублей по льготной ставке.

Представителям крупного агробизнеса Банк в двух регионах предоставил на эти цели 375 млн рублей, малого и среднего бизнеса — более 1,2 млрд рублей.

В первом полугодии между Россельхозбанком и сельхозпредприятиями заключено 108 кредитных договоров.

Николай Бойко,
заместитель директора Алтайского филиала:

Россельхозбанк ежегодно обеспечивает большой объем финансирования сезонных сельскохозяйственных работ в Алтайском крае и Республике Алтай, способствуя росту производства сельхозпродукции в регионах. В этом году планируемый объём финансирования сезонных работ в двух Алтаях — 4,2 млрд. рублей.

Источник: АО «Россельхозбанк»

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