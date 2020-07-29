Более 18 млрд рублей выделило правительство на детские выплаты

Деньги уже направлены в Минтруд. Средства должны получить не менее 718 тыс. детей в возрасте от трех до семи лет. Речь идет о семьях, среднедушевой доход которых составляет менее одного прожиточного минимума, пишет «Коммерсантъ».
Минтруд должен не позднее 30 дней заключить соглашения с регионами о предоставлении субсидий.
О том, как использованы эти средства, Минтруд отчитается до 1 февраля 2021 года, сообщает bfm.ru.
Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
Коронавирусные выплаты
11 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 16 лет.
Повторные выплаты, объявленные 23 июня, были рассчитаны на детей того же возраста. Выплаты осуществлялись в рамках поддержки населения в период коронавирусной самоизоляции.