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Экономика

Более 18 млрд рублей выделило правительство на детские выплаты

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты.

Дети.
Дети.
открытые источники (CC0)

Деньги уже направлены в Минтруд. Средства должны получить не менее 718 тыс. детей в возрасте от трех до семи лет. Речь идет о семьях, среднедушевой доход которых составляет менее одного прожиточного минимума, пишет «Коммерсантъ».

Минтруд должен не позднее 30 дней заключить соглашения с регионами о предоставлении субсидий.

О том, как использованы эти средства, Минтруд отчитается до 1 февраля 2021 года, сообщает bfm.ru.

Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Коронавирусные выплаты

11 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 16 лет.

Повторные выплаты, объявленные 23 июня, были рассчитаны на детей того же возраста. Выплаты осуществлялись в рамках поддержки населения в период коронавирусной самоизоляции.

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