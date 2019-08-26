Более 60% налоговых льгот для бизнеса оказались неэффективными

Порядка 66% региональных налоговых преференций оказались неэффективными для бизнеса. В 2018 году они принесли прибыль в 87 млрд рублей, тогда как обошлись субъектам в 253 млрд, сообщают «Известия » со ссылкой на расчеты Минфина РФ.

Конференция "Развитие малого и среднего бизнеса в Алтайском крае: вызовы, угрозы, возможности и перспективы".

В соответствии с расчетами Минфина, в 38 регионах страны, в том числе в Москве, преференции не принесли бюджетам дополнительных расходов, в то время как в оставшихся субъектах РФ положительный эффект был незначительным.

Право получать преференции по налогам на прибыль и на имущество, предназначенные для ускорения экономического и инвестиционного роста, имеют отдельные категории плательщиков: фармкомпании, инновационные организации, резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) или территорий опережающего развития (ТОР), обладатели специнвестконтрактов, социальные предприятия и ряд других, пишет bfm.ru.

Когда дополнительные доходы казны от расширения оборотов предприятий и притока капиталовложений выше, чем расходы на стимулирование активности, преференции признаются эффективными.