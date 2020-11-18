Более половины клиентов «Открытие Брокер», открывших счета весной 2020 года, заработали на подешевевших акциях

«Открытие Брокер» (входит в группу банка «Открытие») проанализировал показатели клиентов, которые пришли на финансовый рынок во время мартовского снижения, и отметил рост активности инвесторов по всем показателям, по сравнению с 2019 годом. Более половины (57%) инвесторов, открывших счета в марте и апреле 2020 года, смогли продемонстрировать положительный финансовый результат, средний прирост активов этих клиентов составляет 11%.

По мнению аналитиков «Открытие Брокер», сам по себе коронавирусный кризис не стал причиной повышенной инвестиционной активности граждан. Однако он спровоцировал повсеместное смягчение денежной политики, что привело подешевевшие деньги на фондовый рынок. Поэтому в 2020 году наблюдается активный рост числа новых инвесторов на Московской бирже и индивидуальных инвестиционных счетов. В марте и апреле 2020 года «Открытие Брокер» зафиксировал рекордное количество новых брокерских договоров — 13 162.

При этом прирост новых счетов с начала года в среднем составил 2,3% (м/м) — в октябре число зарегистрированных клиентов «Открытие Брокер» вплотную подошло к отметке 300 000. Этот показатель вырос на 28,5% по сравнению с октябрем 2019 года. В октябре количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило отметку 100 000 — на 30% больше, чем в октябре 2019 года.

Пандемия отразилась на динамике открытия новых ИИС. Если раньше клиенты активно регистрировали ИИС ближе к концу года, в 2020 году интерес к этим счетам наблюдался и в марте — клиенты покупали заметно подешевевшие акции и планируют теперь придерживаться стратегии «купи и держи».

В начале IV квартала процент зачисления средств на брокерские счета достиг пикового показателя марта 2020 года и даже превысил его на 3%. По сравнению с показателями октября 2019 года, фондирование счетов выросло на 54%. Это объясняется тем, что клиенты дождались новой коррекции на финансовых рынках и пополнили свои портфели вновь подешевевшими акциями. Портфель активов клиентов, по сравнению с октябрем прошлого года, вырос на 81% и составил более 351 млрд рублей.

В октябре 2020 года (по сравнению с октябрем 2019 года) обороты на фондовом рынке Московской бирже выросли в 1,1 раза, количество сделок — в 1,3 раза, обороты на фондовом рынке Санкт-Петербургской биржи — в 6,9 раза, количество сделок — в 7,6 раза.

Существенный прирост клиентской базы позитивно отразился на количестве активных клиентов «Открытие Брокер» — в октябре их количество почти достигло мартовского показателя. По сравнению с октябрем прошлого года, количество активных клиентов «Открытие Брокер» выросло на 36%. Октябрьский рост количества активных клиентов связан с новой коррекцией на российском рынке, на которой инвесторы также успели войти в «голубые фишки».

Список самых популярных акций среди инвесторов практически не изменился. Чаще всего клиенты «Открытие Брокер» торговали бумагами «Газпрома», Сбербанка, «ЛУКОЙЛа», Московской биржи, «Аэрофлота», ВТБ, «Яндекса», «АЛРОСА» и «Норникеля». Среди иностранных бумаг спросом пользовались Apple, Intel, AT&T, Carnival, Boeing, Microsoft, Delta Air Lines, Macy’s, Cisco и Coca-Cola.

Владимир Крекотень,

генеральный директор «Открытие Брокер»:

— Из статистики отчетливо видно, что коронавирусный кризис способствовал притоку инвесторов на финансовые рынки и помог нашим клиентам приобрести акции крупнейших российских компаний со значительной скидкой. Средняя доходность 11% за 7 месяцев — это отличный показатель, который сегодня не способны дать традиционные способы вложения денег. На мой взгляд, сегодня инвестиции — это тренд. Очень хорошо, что граждане открыли для себя фондовый рынок, который позволяет получать дополнительный доход. Надеемся, что дальше эта тенденция будет только усиливаться, а инвестиции станут частью повседневной жизни миллионов россиян и перестанут восприниматься как что-то сложное и доступное только обеспеченным людям.

АО «Открытие Брокер»