Более 1100 семей на Алтае благоустроили сельские домовладения при помощи льготного кредита РСХБ

Все мы понимаем, что ремонт жилья, его благоустройство, подведение коммуникаций — всегда дело затратное. Самостоятельно многие работы такого плана сложно провести, да и денег на это требуется много и сразу. С этой задачей готов помочь Россельхозбанк .

Льготный кредит

Россельхозбанк в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» разработал специальный потребительский кредит на благоустройство домовладений для жителей села. Кредит целевой. Его можно получить на приобретение и монтаж оборудования для установки централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения либо на ремонт жилого дома, расположенного на сельской территории. Часть ставки по этому кредиту банку субсидирует государство, поэтому для клиентов она получается лояльной. На данный момент — от 3,25% годовых при условии личного страхования, выполнения всех обязательств по кредитному договору и предоставления субсидий банку.

Для жителей Алтая

С начала действия программы в 2020 году возможностями льготного кредитования на ремонт и благоустройство уже воспользовались 1133 сельских жителей Алтайского края и Республики Алтай на сумму 417,6 млн рублей. Из них, только в этом году жители 329 домовладений в сельской местности начали ремонт и благоустройство, вложив сумму порядка 140 млн рублей. Наиболее часто жители Алтайских регионов берут кредиты по этой программе на газификацию, водоотведение и ремонт. Жителям малых городов Алтайского края, таким, как Славгород, Змеиногорск, Алейск, Белокуриха, Заринск, Камень-на-Оби, Яровое или Горняк с численностью населения до 30 тыс. человек также доступна эта программа.

Готовый подрядчик

Важно, что все эти работы можно проводить только по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями. Однако это скорее плюс: обращаясь в банк, вы сразу получаете готовый список проверенных подрядчиков для выполнения необходимых вам работ. В каждом районе, где есть офис банка, имеются аккредитованные подрядчики, из которых вы сможете выбрать.

Основные условия

Кредит может получить гражданин РФ в возрасте от 23 до 65 лет, имеющий постоянную регистрацию в сельской местности. Минимальная сумма кредита — 30 тысяч рублей, максимальная в нашем регионе увеличена до 500 тысяч включительно. Причем эту сумму можно получить на каждую цель кредита: отдельно на ремонт до 500 тысяч рублей и отдельно на благоустройство (проведение коммуникаций) тоже до 500 тысяч рублей. Срок кредита — от 13 до 60 месяцев. Можно погасить этот кредит досрочно — частично или полностью, без комиссий. Льготная ставка для клиента по таким кредитам составляет от 3,25 до 5% годовых в зависимости от страхования. Полная стоимость кредита с учетом государственной поддержки составляет 5,001 — 9,496% годовых.

Контакты Подробную информацию по кредитным продуктам можно получить в офисах банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 или 7787 для абонентов МТС, Мегафон, Билайн и Tele2 и на официальном сайте банка www.rshb.ru.

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