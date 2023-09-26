Более 50 тысяч "квадратов". В Барнауле продолжают текущий ремонт дорог

Дорожная служба МБУ "Автодорстрой" Барнаула продолжает локальный ремонт дорог. Работы ведутся преимущественно в те дни, когда позволяют погодные условия. С начала сезона в рамках текущего ремонта заасфальтировано более 50 тысяч квадратных метров дорожных участков, — сообщили в мэрии.