26 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Более 50 тысяч "квадратов". В Барнауле продолжают текущий ремонт дорог

Работы по текущему ремонту дорог продолжаются в Барнауле, информирует пресс-центр городской администрации.

Работы по текущему ремонту дорог продолжаются в Барнауле.
Работы по текущему ремонту дорог продолжаются в Барнауле.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Дорожная служба МБУ "Автодорстрой" Барнаула продолжает локальный ремонт дорог. Работы ведутся преимущественно в те дни, когда позволяют погодные условия. С начала сезона в рамках текущего ремонта заасфальтировано более 50 тысяч квадратных метров дорожных участков, — сообщили в мэрии.

До конца текущей недели специалисты дорожной службы планируют отремонтировать участки дорог на проспекте Ленина, на улицах Антона Петрова, Сергея Ускова, Трактовой, Радужной, Малахова, Мамонтова в селе Власиха, Ржевской в поселке Борзовая Заимка, на площади Баварина.

Также в планах МБУ "Автодорстрой" выполнить устройство подходов к пешеходным переходам по улице Шукшина и по улице Малый Павловский тракт, обустроить искусственную дорожную неровность по улице Попова, провести ремонт трамвайного переезда на пересечении проспекта Красноармейского с проспектом Строителей.

Как уточняют в МБУ "Автодорстрой", локальный ремонт дорог проводится для предотвращения износа покрытия и разрушения отдельных элементов дороги, а также для обеспечения безопасности автодвижения и пешеходов, устранения дефектов и поддержанию работоспособности транспортной сети города.

Напомним, что подготовка к текущему ремонту дорог в Барнауле стартовала во второй половине апреля, когда дорожные бригады МБУ "Автодорстрой" приступили к фрезерованию нескольких участков.

Сезон ремонта дорог и тротуаров горячим асфальтом был открыт в Барнауле уже 25 апреля.

Что касается объемов работ, то как отмечал заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, всего по муниципальному заданию на 2023 год был запланирован текущий ремонт 56,5 тысяч квадратных метров дорог, предусмотрен ремонт 11,5 тысяч квадратных метров тротуаров, заливка температурных трещин — 11 тысяч метров, ремонт струйно-инъекционным методом — 5,3 тысяч квадратных метров.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость