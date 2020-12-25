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Экономика

Более 15 трлн рублей потратят на «выгодную» борьбу с бедностью

Общий объем средств, которые потратят на снижение уровня бедности и рост реальных доходов, составит в 2019—2024 годах более 15 триллионов рублей, сообщает ТАСС.

Креативные нищие.
Креативные нищие.
опубликовано на ha-ha.ru

Власти планируют, что такая впечатляющая сумма бюджетных рублей позволит в два раза снизить уровень бедности в России.

«Общий объем финансирования данных мер составляет 15,294 трлн рублей в 2019—2024 годах: 89% финансирования мероприятий, связанных с национальными целями по росту реальных доходов и снижению уровня бедности, или 26,6% финансирования мероприятий всех федеральных проектов и государственных программ», — отмечает агентство.

По данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн человек — 12,9% от населения страны.

При этом в 2019 году этот показатель снизился до 18,1 млн — 12,3% от населения России. Так что некоторая выгода от финансирования мер заметна.

Однако, ранее неоднократно отмечали эксперты, в 2020 году число бедных россиян может значительно вырасти.

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