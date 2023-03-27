27 марта
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Экономика

Более 40 заявок подали жители Алтайского края на участие в грантовой программе «Стальное дерево»

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» (социальный партнер НЛМК) завершили конкурсный отбор заявок для участия в грантовой программе «Стальное дерево». Программа уже пять лет поддерживает социально значимые инициативы активных жителей Заринска и региона.

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Источник: компания «Алтай-Кокс».

Прием заявок длился в режиме онлайн полтора месяца. За это время от жителей Алтайского края пришла 41 общественно полезная идея. Оценивать проекты будут эксперты конкурсной комиссии. Победителей отбора объявят в мае после защиты проектов с участием представителей Алтай-Кокса и фонда «Милосердие».

В зависимости от сложности проектов победители получат гранты трех видов — 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей. Завершить работы необходимо не позднее девяти месяцев.

Программа «Стальное дерево» действует в Заринске с 2018 года. В 2022 году к реализации в крае были приняты девять проектов. Выбранные инициативы помогли построить новые объекты уличной спортивной инфраструктуры, поддержать людей с ограниченными возможностями здоровья, провести культурные мероприятия и другое.

На эти проекты в Алтайском крае благотворительный фонд «Милосердие» направил около трех млн рублей. Всего с начала работы программы в пяти регионах страны выдано грантов на сумму более 90 млн рублей.

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