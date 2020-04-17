Большая стройка: в Барнауле продолжают реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги»

Работы по реконструкции дороги по улице Попова на участке от Власихинской до Трактовой, а также ремонт путепровода через железнодорожные пути по улице Попова продолжают в Барнауле в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные.

Как напомнили в городском комитете информационной политики, еще в прошлом году на улице Попова был выполнен первоначальный этап реконструкции.

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев, высказываясь о финансировании работ, отметил: «Освоено порядка 35% от запланированных средств, общая стоимость объекта составляет 600 млн рублей. Планируем приступить к строительству проезжей части в конце апреля, после установления положительных среднесуточных температур».

Что касается ремонта путепровода на улице Попова, то на эти цели предусмотрено порядка 60 млн рублей. Здесь подрядной организацией в лице ООО «Мостик» работы велись и в зимний период.

По итогу сооружение переживет капитальный ремонт. Все работы подрядчик планирует завершить в середине июня.

Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» Дмитрий Лямзин

Антон Шеломенцев:

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году мы должны полностью завершить строительство второй части улицы Попова. И запустить движение на объекте. Планируем закончить все работы в октябре.

Отметим, что размер финансирования на реализацию нацпроекта в краевой столице составляет более 1 млрд рублей.

Антон Шеломенцев:

В третей декаде апреля мы планируем приступить к выполнению подготовительных работ на объектах. Наша задача — своевременно приступить к работам, и в течение летнего периода завершить запланированные объемы.

Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» Дмитрий Лямзин

На 33 объектах, где будут выполняться ремонты, уже проведены необходимые конкурсные процедуры, все подрядчики определены.

К слову, накануне на улице Бриллиантовой подрядная организация ООО «Патай» начала подготовительные работы для устройства тротуара (обрезка кустов, рытье траншеи под поребрик). Также здесь идет отсыпка проезжей части щебнем.

По дороге на поселок Черницк приступили к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. Все работы завершат к октябрю.

Общая протяженность ремонта, строительства и реконструкции в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составляет 32,8 километра (более 350 тысяч квадратных метров).

Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» Дмитрий Лямзин

Какие участки дорог построят и отремонтируют в Барнауле в 2020 году?

Список дорожных участков, попавших в нацпроект БКАД в 2020 году: