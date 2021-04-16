Больше чем просто банк. Как Сбер прошел ковидный стресс-тест и какие новшества увидят его клиенты в 2021 году

2020 год впишут в историю старейшего в России банка как год его самой масштабной трансформации. Сбер вместо Сбербанка и новый логотип — это только два проявления происходящих изменений. А поменяется если не все, то многое. О том, как это будет происходить, что уже изменилось и что увидят клиенты, рассказал управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин в ходе пресс-конференции.

Кофе с кредитом

В этом году в Барнауле откроется банковский офис с короткой надписью на вывеске «Сбер» и особым наполнением. Сбер — это новое имя Сбербанка. А необычный офис — часть больших перемен.

Здесь можно будет отправить и получить посылку, выпить кофе, поработать со своим ноутбуком… Или оформить вклад, взять кредит и открыть счет — если вы, конечно, еще не сделали это дома с помощью своего смартфона.

Новую концепцию офисов Сбера презентовали осенью на большой продуктовой конференции «СберКонф», рассказал Антон Милютин.

«Этот формат предполагает другую организацию рабочего пространства и получение как банковских, так и небанковских продуктов и услуг», — объяснил управляющий.

Впрочем, это лишь малая часть изменений, которые мы увидим.

Строили и построили

Небанковские услуги Сбер начал предлагать еще несколько лет назад. Они оказались востребованными — и банк пошел дальше, назвав свой путь развития построением экосистемы.

«Экосистема — это набор продуктов и услуг, которые призваны удовлетворить самые разные финансовые и нефинансовые потребности наших клиентов. Сегодня в экосистеме Сбера более 60 компаний, предлагающих широкий набор небанковских сервисов как для бизнеса, так и для частных клиентов», — объяснил Антон Милютин.

На осенней конференции управленческая команда банка констатировала: экосистема построена, и теперь поставлена стратегическая задача — развивать ее и максимально эффективно доводить до клиентов. Банковские и небанковские сервисы — под единым брендом.

Удобно и экономит время

Судя по словам руководителя, экосистемный курс развития полностью оправдал себя и в 2020 году. «СберМаркет» в пандемию пользовался невероятным спросом.

Во втором полугодии по отношению к первому сервис в Барнауле вырос в семь раз. Заказывать доставку продуктов могут также жители Бийска и Горно-Алтайска.

«Мы видим устойчивый спрос на услугу, и он продолжает расти, потому что это удобно и экономит время», — рассказывает Антон Милютин.

Еще один небанковский сервис — «СберЛогистика» — тоже уже нашел поклонников. В крупных офисах Сбера в Алтайском крае и Республике Алтай уже можно отправить и получить посылку. Кроме того, уже установлены 180 постаматов. Они готовы к приему и выдаче корреспонденции и получению интернет-заказов.

И на этом Сбер, как выяснилось, не намерен останавливаться.

Аптека будущего

Во втором квартале жителям Барнаула станет доступным сервис «Сбер Еаптека». Как раз сейчас идет подготовка его к запуску.

Причем в самом Сбере называют этот сервис ни много ни мало «аптекой будущего». В него предполагается встроить систему персональных рекомендаций.

Еще один небанковский сервис тоже близок к запуску: компания быстрой доставки продуктов «Самокат».

«Его особенность в том, что заказ доставляется за 15−30 минут», — пояснил собеседник altapress.ru.

Пять вопросов об итогах 2020 года

1. Антон Юрьевич , как в 2020 году работал новый механизм финансирования долевого строительства? Раньше строители опасались , что будут трудности.

— Только в Барнауле на конец 2020 года в рамках проектного финансирования возводилось 28 многоквартирных домов. Общий объем кредитов увеличился на 11 млрд рублей по сравнению с 2019 годом — строительный рынок стал драйвером роста в корпоративном сегменте.

Новый механизм работает: по нему уже сдано в эксплуатацию пять домов. В 2021 году проектное финансирование предоставлено еще одному застройщику, и семь домов стали возводиться с использованием эскроу-счетов.

2. Насколько востребованной оказалась государственная программа льготной ипотеки , принятая после начала пандемии?

— По программе льготной ипотеки Алтайский Сбер предоставил кредиты на сумму 5 млрд рублей. В целом 2020 год стал рекордным по выдаче ипотеки.

По всем программам — и государственным, и собственным — банк одобрил кредиты на 22 млрд рублей. Объем кредитования по итогам 2020 года вырос в 1,8 раза по сравнению с 2019-м, количество выданных кредитов — более чем в 1,5 раза.

Способствовало этому общее снижение процентных ставок по ипотеке, изменение потребительского поведения и, безусловно, ипотека с господдержкой.

3. Сбер был одним из проводников мер поддержки по госпрограммам кредитования пострадавших отраслей под 0% и под 2%*. Сколько кредитных договоров было подписано?

— За время действия программы кредитования под 2% Алтайское отделение заключило более 2,6 тыс. договоров с организациями и предпринимателями на общую сумму 4,2 млрд рублей. Еще около 300 кредитов бизнес получил по программе кредитования под 0%.

4. Банки много говорят о том , что все услуги можно получить дистанционно. Насколько при этом учитываются интересы тех , кто предпочитает офисы?

— Цифровизация, дистанционное обслуживание совершенно не исключают возможности посещения офисов. Более того, в 2020 году мы продолжили развивать филиальную сеть и повышать доступность финансовых услуг, в том числе на отдаленных территориях. Много внимания мы уделили тому, чтобы сельские офисы стали полноценными представительствами Сбера. И широкий спектр услуг, включая сервисы экосистемы, жители могли получить рядом с домом, не выезжая в крупный райцентр или город.

Кроме этого, в прошлом году мы значительно расширили доступность продуктовой линейки для корпоративных клиентов. Они смогли получать необходимые услуги в офисах, которые изначально обслуживали только физических лиц. Изменения произошли в филиалах, расположенных преимущественно в районах края.

5. Как пандемия повлияла на банковский бизнес?

— Она стала своего рода стресс-тестом для всей нашей команды. Банки не могут прекратить работу, они должны вовремя оказывать клиентам необходимые услуги и предоставлять продукты.

Но пандемия поставила и новые задачи — предоставить людям возможности для получения всех видов господдержки: и льготных кредитов, и программ реструктуризации задолженности по кредитам.

Считаю, что команда Сбера прошла этот тест. Она научилась работать в новых реалиях, а курс на цифровизацию, взятый раньше, полностью себя оправдал. В 2020 году Алтайское отделение достигло всех целевых показателей, поставленных перед ним.

Цифры и факты

На 27% увеличился кредитный портфель в корпоративном сегменте по сравнению с 2019 годом в Алтайском отделении ПАО Сбербанк.

На 18% возрос объем кредитов , выданных розничным клиентам.

выданных розничным клиентам. На 9% увеличился объем привлеченных от населения средств.

2,7 тыс. алтайских семей воспользовались ипотекой с господдержкой.

14 тыс. семей в целом получили ипотечные кредиты в Алтайском Сбере.

*Постановление правительства РФ № 422 от 2 апреля 2020 года, постановление правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года.