Большие возможности для бизнеса с РКО от Россельхозбанка

В 2018 году в филиале открыто более 1300 расчетных счетов (включая спец. cчета., кор. карты и т.д.). юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом их общее количество превысило 8000.
Перечень услуг по РКО для оперативного управления бизнесом очень широк: открытие и ведение всех типов рублевых и валютных счетов, осуществление кассовых операций, предоставление режима «овердрафт» по счетам клиентов, проведение безналичных расчетов, в том числе, платежи в рублях и в валюте в адрес получателей — физических и юридических лиц.
Юридическим лицам, открывающим счет, Россельхозбанк предоставляет возможность дистанционного управления расчетным счетом с помощью электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», «Интернет-клиент». Система не требует установки какого-либо специализированного программного обеспечения на компьютер — все действия по счету происходят непосредственно на сервере банка, к которому клиент подключается через обычный интернет-браузер.
С полным сборником тарифов на расчетно-кассовое можно ознакомиться на официальном сайте Банка www.rshb.ru
Источник: АО «Россельхозбанк»