Большинство россиян не верят в честный бизнес

62% жителей России не верят, что в стране можно вести честный бизнес, пишет Lenta. Такие выводы сделал ВЦИОМ.

Свой бизнес был у 10% респондентов ВЦИОМ. В 1991 году эта цифра равнялась 2, а в 2013 — 5. Четверть опрошенных хотят начать свое дело. О таком желании чаще говорили люди 45−59 лет с высшим образованием.

В качестве основных препятствий для развития своего дела россияне посчитали высокие налоги, бюрократию и общие финансовые затраты. Серьезные трудности также вызывает коррупция, административные барьеры и отсутствие поддержки от властей.

При этом граждане хорошо относятся к самим предпринимателям: дружелюбно высказались 89% опрошенных, только 6% думают о бизнесменах плохо.

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов считает, что система госрегулирования просто не позволяет заниматься бизнесом так, чтобы ничего не нарушать. По его мнению, к предпринимателям выдвигается слишком много требований, в том числе противоречивых.