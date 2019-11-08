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Экономика

Большинство жителей СССР были лодырями и тунеядцами. Мнение Чубайса

Большинство населения в СССР было лодырями и тунеядцами, но при этом «вся страна, за исключением нескольких тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи» — так высказался о советском периоде глава «Роснано» Анатолий Чубайс в фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», размещенном на YouТube-канале «Редакция».

Анатолий Чубайс.
Анатолий Чубайс.
Скрин с Россия24

По словам Чубайса, в СССР ложь господствовала «от начала и до конца» и во всех сферах общественной жизни, включая даже «Утреннюю зорьку» для пионеров и субботники.

При этом Чубайс убежден, что у большинства населения СССР, которые были лодырями и тунеядцами, «непрерывное вранье» вызывало постоянное отвращение, «начиная с омерзительного голоса советских дикторов программы „Время“, которые радуют наших телезрителей новыми трудовыми успехами».

Даже дети лодырей и тунеядцев прекрасно понимали лживость и порочность советской системы, подчеркнул Чубайс, пишет «Росбалт».

Ранее Чубайс, широко известный в основном по своему проекту с ваучерами, неоднократно заявлял о своей ненависти к СССР, особенно к «поздней советской власти», и о том, что он сам «антинародный с самого детства».

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