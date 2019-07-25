Большинству россиян не хватает денег до зарплаты

75% россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер», пишет РИА Новости.

Специалисты компании в ходе интернет-опроса установили, что 38,4% россиян часто требуется около 10 тысяч рублей, чтобы благополучно закрыть разрывы в семейном бюджете. Примерно 6,8% граждан нуждаются в дополнительных 6−8 тысячах к получаемым зарплате или пособию, а 8,4% - в пяти тысячах рублей.

Эксперты добавили, что 10,2% россиян необходимо 3−4 тысячи рублей, а 11,4% - обычно не более 1−2 тысяч рублей.

Практически четверть россиян не нуждается в дополнительных средствах между зарплатами. Так, у 6,1% россиян не хватает до поступления следующих начислений лишь нескольких сотен рублей, 7,1% граждан достаточно зарабатываемых сумм. Только у 5% жителей страны остаются излишки, чтобы делать сбережения. Кроме того, благополучие 6,6% россиян вообще не зависит от поступления регулярных доходов.

По данным «Известий», в России растет популярность кредитов наличными — объем их выдачи вырос в четверть за последние полгода. Отмечается, что деньги на руках нужны россиянам для оплаты ремонта, отдыха, бытовых покупок и на покупку авто.