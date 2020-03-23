Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 марта -5°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Нет необходимости: ЦБ прокомментировал идею выдать россиянам деньги для поддержки во время пандемии

Жителей России не будут поддерживать прямыми выплатами во время распространения коронавируса, в этом нет необходимости, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает «Интерфакс».

Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина.
duma.gov.ru

«В нашей ситуации такой необходимости, конечно, нет. У нас и по ставке есть большой задел, что называется, и другие меры, которые позволят поддержать и граждан, и потребительскую активность, и доходы, и, конечно, еще раз подчеркну, что это нужно делать совместно с правительством», — заявила Набиуллина.

Что делают за рубежом

Между тем муниципалитет Гонконга выплатит всем взрослым жителям города по $1,2 тыс. наличными.

Такая мера должна поддержать покупательскую способность населения — экономика города пострадала из-за эпидемии Covid-19. Помимо этого власти собираются сократить подоходный налог для некоторых жителей и предоставить обитателям муниципального жилья с низким доходом бесплатный месяц аренды.

Белый дом также выплатит по $1 тыс. взрослому и по $500 ребенку в течение трех недель.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость