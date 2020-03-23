Нет необходимости: ЦБ прокомментировал идею выдать россиянам деньги для поддержки во время пандемии

«В нашей ситуации такой необходимости, конечно, нет. У нас и по ставке есть большой задел, что называется, и другие меры, которые позволят поддержать и граждан, и потребительскую активность, и доходы, и, конечно, еще раз подчеркну, что это нужно делать совместно с правительством», — заявила Набиуллина.
Что делают за рубежом
Между тем муниципалитет Гонконга выплатит всем взрослым жителям города по $1,2 тыс. наличными.
Такая мера должна поддержать покупательскую способность населения — экономика города пострадала из-за эпидемии Covid-19. Помимо этого власти собираются сократить подоходный налог для некоторых жителей и предоставить обитателям муниципального жилья с низким доходом бесплатный месяц аренды.
Белый дом также выплатит по $1 тыс. взрослому и по $500 ребенку в течение трех недель.