24 марта
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Экономика

Bona! Зачем знаменитый сыродел из Италии приезжал в Новоалтайск и что его там удивило

Новоалтайский маслосырзавод в ближайшее время начнет выпускать итальянские рассольные сыры — буррата и моцарелла. Пробу на этой неделе сняли сами итальянцы. Предприятие вместе с коллегой посетил Джанни Сфоджа, потомственный предприниматель и сыродел, много лет мечтавший приехать на Алтай. Что его здесь поразило, читайте в материале altapress.ru.

Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод.
Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод.
Анна Зайкова

Как проходила дегустация

В холле офиса сырзавода 21 марта было многолюдно — руководство предприятия, работники, технологи — все пробовали сыр. Дегустировали его и два итальянца — Джанни Сфоджа и Иван Новелли, первый раз посетившие Алтайский край.

«Джанни, это наш полутвердый сыр „Касеус“ с ароматом карамели», — представили гостю следующую порцию.

Итальянец взял в руки разрезанную головку сыра, понюхал и уточнил: «Сыр с ароматизатором?». Как позже выяснилось, в Италии такие ингридиенты практически не используются, поэтому иностранцев и удивляют. «Нам для производства сыра надо три вещи — молоко, закваски и фантазия сыродела», — похвалился корреспонденту altapress.ru Сфоджа.

И тут же спросил: «Вы сколько можете назвать наименований сыра в России?» Начинаем вместе считать: «Советский», «Швейцарский», «Витязь», «Алтайский»…

Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод.
Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод.
Анна Зайкова
Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод.
Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод.
Анна Зайкова

Итальянец хитро улыбается и подсказывает: «Адыгейский» не забудьте".

Джанни Сфоджа,
предприниматель и сыродел из Италии:

Если вы спросите рядового итальянца, сколько он знает сортов сыра, то он с ходу назовет 30 не меньше. А вообще в Италии их больше 300.

Чем известен Сфоджа

Джанни Сфоджа — потомственный предприниматель, его семья с 60-х годов прошлого века уже в третьем поколении управляет группой компаний Sffogia.

Одна занимается производством сельхозтехники: овощные, зерновые сеялки, рассадочно-посадочные машины, культиваторы. Вторая запускает мини-заводы по переработке молока.

Есть у Джанни и свой бизнес в России — компания «Итальянские традиции». Чтобы наглядно демонстрировать, что можно выпускать на его оборудовании, 10 лет назад в столице он построил сыроварню. И теперь кормит москвичей отменным итальянским сыром.

«Вы наш сыр не пробовали? Будете в Москве, я вас приглашаю к нам на завод», — говорит приветливый итальянец.

В 2016 году Джанни помогал православному монастырю на Вааламе перестраивать местную сыроварню — поставил оборудование с большой скидкой, помог с технологиями и даже сам несколько раз посещал заповедный остров, чтобы лично следить за ходом работ. Теперь судьба завела его на Алтай.

Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод.
Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод.
Анна Зайкова

Как итальянцы оказались в Новоалтайске

С заместителем директора Новоалтайского маслосырзавода Иваном Газукиным Джанни познакомился нынешней зимой в Москве, на выставке «ПродЭкспо». Обменялись контактами, договорились о следующей встрече. Спустя месяц господин Сфоджа пожаловал с ответным визитом.

«Джанни, вы сегодня попробовали местные сыры. Оцените их, только честно», — просим итальянца.

Джанни улыбается и сразу предупреждает: «Я всегда говорю правду. В моем возрасте нет потребности что-то придумывать».

Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод.
Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод.
Анна Зайкова

Новые рассольные сыры — моцарелла и буратта, которые уже на будущей неделе новоалтайское предприятие готово будет предложить покупателям, итальянцам понравились.

Джанни уверенно сказал: «Bona», что по-итальянски значит «хороший». Его технолог на дегустации попросил добавки. А вот вкусы остальных сыров ему показался немного похожими.

Джанни Сфоджа,
предприниматель и сыродел из Италии:

У этого завода большой потенциал. Сыры, которые здесь выпускают, достаточно вкусные и интересные, но не итальянские. Думаю, что есть возможность внедрить и расширить ассортимент. Важно, что предприятие готово развиваться в этом плане.

Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод.
Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод.
Анна Зайкова

Что происходит на предприятии

Маслосырзавод в Новоалтайске действительно переживает серьезные изменения. У предприятия появился инвестор — московская компания, готовая вкладываться в производство и модернизацию.

Иван Газукин объясняет: помимо новых рассольных сыров в скором времени предприятие будет выпускать и цельномолочную продукцию — творог, сметану, молоко. Творог можно будет приобрести уже на следующей неделе.

Меняются и каналы сбыта. Если раньше основную ставку завод делал на работу с крупными торговыми сетями, то теперь сам готов двигаться к потребителю. Чтобы напрямую привозить продукцию от завода к потребителю, специально приобрели автотранспорт.

Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод.
Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод.
Анна Зайкова

Иван Газукин,
заместитель директора Новоалтайского маслосырзавода:

Раньше доставку продукции мы осуществляли два раза в неделю, а с апреля начинаем работать в ежедневном формате.

Есть серьезные планы и по работе с итальянцами. Первое — наладить поставки элитного сыра Джанни Сфоджа на Алтай. Закупать продукцию итальянца здесь уже готовы.

Второе — сделать на базе Новоалтайского маслосырзавода несколько видов сыра при участии итальянских технологов. Сами иностранцы уверенны, что это вполне реализуемо.

Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод.
Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод.
Анна Зайкова

Если все получится, алтайско-итальянский сыр будет расходиться от Урала и до Дальнего Востока. Не скрывает прагматичный Джанни и своих экспортных амбиций, прежде всего, в Китай.

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