Bona! Зачем знаменитый сыродел из Италии приезжал в Новоалтайск и что его там удивило

Новоалтайский маслосырзавод в ближайшее время начнет выпускать итальянские рассольные сыры — буррата и моцарелла. Пробу на этой неделе сняли сами итальянцы. Предприятие вместе с коллегой посетил Джанни Сфоджа, потомственный предприниматель и сыродел, много лет мечтавший приехать на Алтай. Что его здесь поразило, читайте в материале altapress.ru.

Как проходила дегустация

В холле офиса сырзавода 21 марта было многолюдно — руководство предприятия, работники, технологи — все пробовали сыр. Дегустировали его и два итальянца — Джанни Сфоджа и Иван Новелли, первый раз посетившие Алтайский край.

«Джанни, это наш полутвердый сыр „Касеус“ с ароматом карамели», — представили гостю следующую порцию.

Итальянец взял в руки разрезанную головку сыра, понюхал и уточнил: «Сыр с ароматизатором?». Как позже выяснилось, в Италии такие ингридиенты практически не используются, поэтому иностранцев и удивляют. «Нам для производства сыра надо три вещи — молоко, закваски и фантазия сыродела», — похвалился корреспонденту altapress.ru Сфоджа.

И тут же спросил: «Вы сколько можете назвать наименований сыра в России?» Начинаем вместе считать: «Советский», «Швейцарский», «Витязь», «Алтайский»…

Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод. Анна Зайкова Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод. Анна Зайкова

Итальянец хитро улыбается и подсказывает: «Адыгейский» не забудьте".

Джанни Сфоджа,

предприниматель и сыродел из Италии:

Если вы спросите рядового итальянца, сколько он знает сортов сыра, то он с ходу назовет 30 не меньше. А вообще в Италии их больше 300.

Чем известен Сфоджа

Джанни Сфоджа — потомственный предприниматель, его семья с 60-х годов прошлого века уже в третьем поколении управляет группой компаний Sffogia.

Одна занимается производством сельхозтехники: овощные, зерновые сеялки, рассадочно-посадочные машины, культиваторы. Вторая запускает мини-заводы по переработке молока.

Есть у Джанни и свой бизнес в России — компания «Итальянские традиции». Чтобы наглядно демонстрировать, что можно выпускать на его оборудовании, 10 лет назад в столице он построил сыроварню. И теперь кормит москвичей отменным итальянским сыром.

«Вы наш сыр не пробовали? Будете в Москве, я вас приглашаю к нам на завод», — говорит приветливый итальянец.

В 2016 году Джанни помогал православному монастырю на Вааламе перестраивать местную сыроварню — поставил оборудование с большой скидкой, помог с технологиями и даже сам несколько раз посещал заповедный остров, чтобы лично следить за ходом работ. Теперь судьба завела его на Алтай.

Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод. Анна Зайкова

Как итальянцы оказались в Новоалтайске

С заместителем директора Новоалтайского маслосырзавода Иваном Газукиным Джанни познакомился нынешней зимой в Москве, на выставке «ПродЭкспо». Обменялись контактами, договорились о следующей встрече. Спустя месяц господин Сфоджа пожаловал с ответным визитом.

«Джанни, вы сегодня попробовали местные сыры. Оцените их, только честно», — просим итальянца.

Джанни улыбается и сразу предупреждает: «Я всегда говорю правду. В моем возрасте нет потребности что-то придумывать».

Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод. Анна Зайкова

Новые рассольные сыры — моцарелла и буратта, которые уже на будущей неделе новоалтайское предприятие готово будет предложить покупателям, итальянцам понравились.

Джанни уверенно сказал: «Bona», что по-итальянски значит «хороший». Его технолог на дегустации попросил добавки. А вот вкусы остальных сыров ему показался немного похожими.

Джанни Сфоджа,

предприниматель и сыродел из Италии:

У этого завода большой потенциал. Сыры, которые здесь выпускают, достаточно вкусные и интересные, но не итальянские. Думаю, что есть возможность внедрить и расширить ассортимент. Важно, что предприятие готово развиваться в этом плане.

Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод. Анна Зайкова

Что происходит на предприятии

Маслосырзавод в Новоалтайске действительно переживает серьезные изменения. У предприятия появился инвестор — московская компания, готовая вкладываться в производство и модернизацию.

Иван Газукин объясняет: помимо новых рассольных сыров в скором времени предприятие будет выпускать и цельномолочную продукцию — творог, сметану, молоко. Творог можно будет приобрести уже на следующей неделе.

Меняются и каналы сбыта. Если раньше основную ставку завод делал на работу с крупными торговыми сетями, то теперь сам готов двигаться к потребителю. Чтобы напрямую привозить продукцию от завода к потребителю, специально приобрели автотранспорт.

Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод. Анна Зайкова

Иван Газукин,

заместитель директора Новоалтайского маслосырзавода:

Раньше доставку продукции мы осуществляли два раза в неделю, а с апреля начинаем работать в ежедневном формате.

Есть серьезные планы и по работе с итальянцами. Первое — наладить поставки элитного сыра Джанни Сфоджа на Алтай. Закупать продукцию итальянца здесь уже готовы.

Второе — сделать на базе Новоалтайского маслосырзавода несколько видов сыра при участии итальянских технологов. Сами иностранцы уверенны, что это вполне реализуемо.

Приезд итальянцев на Новоалтайский маслосырзавод. Анна Зайкова

Если все получится, алтайско-итальянский сыр будет расходиться от Урала и до Дальнего Востока. Не скрывает прагматичный Джанни и своих экспортных амбиций, прежде всего, в Китай.