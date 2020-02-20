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Экономика

Борьбу с бедностью Алтайского края передали новому министру

Куратором «по бедности» в Алтайском крае вместо Максима Топилина, покинувшего пост главы Минтруда РФ, закрепили нового руководителя ведомства Антона Котякова. Об этом сказал губернатор края Виктор Томенко.

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты России.
Антон Котяков, министр труда и социальной защиты России.
rosmintrud.ru.

В ближайшее время правительство региона возобновит работу с федеральным Минтрудом, сообщает официальный сайт края.

Работа с куратором сблизила Алтайский край с деятельностью министерства. «Мы вошли в целый ряд пилотных проектов, которые реализует Минтруд», — считает Виктор Томенко.

В 2019 году из бюджетов всех уровней удалось направить на решение острых проблем в сфере 125 млрд рублей. В 2018 год этот показатель составлял 110 млрд рублей.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

15 миллиардов — это хорошая прибавка для того, чтобы увидеть какие-то конкретные результаты в виде ремонтов дорог, роста заработной платы там, где мы являемся работодателями, по улучшению положения дел в наших учреждениях. Мы радуемся росту по многим показателям в сфере труда и занятости населения, но нельзя и забывать про относительно низкую базу, от которой мы отталкиваемся.

Среднемесячная заработная плата в целом по краю за 11 месяцев 2019 года составила 27 тысяч 123 рубля, напомнили в правительстве.

По темпам роста (+8,5% в номинальном и +3,7% в реальном выражении) край входит в тройку лидеров среди регионов СФО и в двадцатку российских регионов.

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