Борьбу с бедностью Алтайского края передали новому министру

В ближайшее время правительство региона возобновит работу с федеральным Минтрудом, сообщает официальный сайт края.

Работа с куратором сблизила Алтайский край с деятельностью министерства. «Мы вошли в целый ряд пилотных проектов, которые реализует Минтруд», — считает Виктор Томенко.

В 2019 году из бюджетов всех уровней удалось направить на решение острых проблем в сфере 125 млрд рублей. В 2018 год этот показатель составлял 110 млрд рублей.

15 миллиардов — это хорошая прибавка для того, чтобы увидеть какие-то конкретные результаты в виде ремонтов дорог, роста заработной платы там, где мы являемся работодателями, по улучшению положения дел в наших учреждениях. Мы радуемся росту по многим показателям в сфере труда и занятости населения, но нельзя и забывать про относительно низкую базу, от которой мы отталкиваемся.