Борис Листов рассказал о роли РСХБ в наращивании кадрового потенциала агропромышленного комплекса

— Долгосрочной инвестицией Россельхозбанк считает вклад в развитие интеллектуального и кадрового потенциала отрасли. Ведь от того, какие знания мы заложим в учащихся сегодня, зависит, кто будет руководить отраслью и насколько качественную продукцию мы получим завтра. Мы ожидаем видеть наших студентов, участников наших проектов в числе лидеров и ведущих экспертов отрасли уже в ближайшее время. Будущее отрасли не только за технологическими решениями, но и высококлассными специалистами, — подчеркнул Борис Листов.

Председатель Правления РСХБ сообщил, что за три года реализации программы взаимодействия банка с агровузами удалось достичь значимых результатов по целому ряду направлений подготовки профессиональных кадров для АПК. Как отметил Борис Листов: «в образовательные агропроекты банк инвестировал более 800 миллионов рублей».

Россельхозбанк работает комплексно и сразу по нескольким направлениям. В частности, отдельный акцент в своей работе РСХБ делает на мероприятия, направленные на поиск талантливых студентов и молодежи под проекты, которые развивает самостоятельно либо активно поддерживает.

— Начиная с февраля 2023 при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства просвещения РФ цифровая платформа Россельхозбанка «Я в Агро» станет основной для всех аграрных классов в нашей стране. Благодаря агроклассам школьники приобретут начальные навыки в сельском хозяйстве, им будет легче поступить в аграрные вузы. Проект поможет подготовить больше специалистов, востребованных в агропромышленном секторе. Отмечу, цифровая платформа «Я в агро» позволяет быстро выстраивать образовательный процесс в любой заинтересованной сельской школе, доля которых в системе образования России составляет более 50%, и гарантировать всем учащимся вне зависимости от того, где они живут, равные условия для получения качественного образования, — сообщил Борис Листов.

Цифровая платформа «Я в Агро» заработала в 2022 году. Для школьников сервис «Я в Агро» предлагает пройти бесплатные тесты по профориентации, знакомство с актуальными рейтингами учебных заведений, получить доступ к онлайн-библиотеке, принять участие в онлайн олимпиадах и Днях открытых дверей в аграрных вузах, а также найти подработку.

Уже сегодня для пользователей, кто планирует поступать в институт, доступны 57 аграрных вузов, 192 направления с более 3 тысячами программами обучения. Для поступающих в колледжи платформа предоставляет возможность познакомиться с выбором направления обучения в 75 колледжах по всей России. Для повышения квалификации, переквалификации и развития своих навыков доступны 101 специально подобранный курс.

Благодаря платформе «Я в Агро» учащиеся высших учебных заведений получат собственный цифровой профиль компетенций, что позволит будущим работодателям находить соискателей с соответствующими профилю компетенциями и оперативно управлять потребностями в сфере подготовки кадров и их последующего трудоустройства.

— Платформа Россельхозбанка будет основной, которая соединит студентов и их будущих работодателей. Нами уже достигнуты договоренности с 50 крупнейшими лидерами аграрной отрасли, а в следующем году ожидаем увеличить это количество до 300 компаний, — рассказал Председатель Правления.

Помимо этого, для студентов на платформе представлен большой перечень стажировок и временной работы в отрасли, а опытные специалисты могут найти программы повышения квалификации и работу. Сегодня на платформе размещено 13 тыс. вакансий.

Далее глава РСХБ рассказал о стипендиальной программе для учащихся аграрных вузов. Ежегодно лучшие учащиеся, а их более 400, получают от банка именную стипендию, её размер составляет от 15 до 20 тысяч рублей. За три года общий объем финансирования вырос с 30 до 80 млн рублей.

Также в банке действует программа стажировок: каждый год порядка 250 студентов разных специальностей, заинтересованных работой на стыке сельского хозяйства и технологий, приходят в банк. Многие остаются и продолжают разрабатывать технологические решения для АПК.

В ходе своего выступления Борис Листов также рассказал о результатах конкурса для студентов агровузов и колледжей «Агролидеры России», который банк проводил в этом году впервые. В проекте приняли участие более 2,5 тыс. студентов из 70 аграрных вузов и колледжей.

— Вчера мы наградили первых выпускников флагманского проекта Россельхозбанка этого года — молодых Агролидеров России. Будущий золотой кадровый резерв отрасли. 10 победителей получили приглашения на стажировку на крупнейшие сельскохозяйственные предприятия, — отметил Председатель Правления.

В заключение Председатель Правления Борис Листов поблагодарил Министерство сельского хозяйства и агровузы за поддержку проекта РСХБ «Школа фермера», где участников обучают строить и вести рентабельный агробизнес. С сентября 2020 года в проекте прошло уже шесть волн обучения, «Школа фермера» выпустила более 3 тыс. слушателей. В учебной программе появились новые дисциплины и направления: агротуризм, производство продукции для ресторанного бизнеса, виноградарство и органика.

— Открыть свой бизнес и стать фермером каждый может уже сегодня. По окончанию учебы участники Школы имеют возможность получить грантовую поддержку от Минсельхоза, льготы от региональной власти и кредит на развитие от Россельхозбанка. Недолгий срок обучения открывает дополнительные возможности для тех людей, кто потерял работу и хочет открыть свое дело, — отметил Председатель Правления РСХБ.

АО «Россельхозбанк».