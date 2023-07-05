5 июля
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Экономика

БРИКС создаст свою новую валюту. Как она будет работать и заменит ли доллар

Представители стран БРИКС намерены в ходе встречи 22-24 августа в Йоханнесбурге объявить о создании новой валюты. Она получит гарантированное содержание в виде золота. Как будет работать новая валюта и сможет ли она заменить доллар - в материале altapress.ru.

Евро, доллары. Валюта.
Евро, доллары. Валюта.
CC0
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Что такое БРИКС?

BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa. Это межгосударственный союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Он был создан в 2006 году.

Страны объединились, чтобы поддерживать взаимовыгодное партнерство и обеспечивать финансовую и социальную стабильности каждой участницы союза.

К тому же на страны БРИКС приходится около 27% мировой поверхности суши, 43% мирового населения и 26% мирового ВВП.

По данным Всемирного банка, объем мирового экспорта на конец 2021 года составил 22,4 трлн долларов, а импорта — 22,6 трлн долларов. На долю стран БРИКС пришлось 20,7% мирового экспорта и 17% мирового импорта.

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Зачем БРИКС нужна новая валюта?

До 2022 года БРИКС особо не заявляли о себе. Однако с февраля прошлого года агрессивная политика США - в особенности в отношении России - вынудила страны союза разрабатывать план по дедолларизации.

С помощью новой валюты страны надеются упростить торговлю и финансирование проектов участниц союза. А также снизить зависимости от доллара и евро в международных расчетах.

Валюта.
Валюта.
Pixabay.com
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В чем отличие валюты БРИКС от доллара?

Валюта БРИКС будет крепиться не к долларовой цене металла, а иметь четко фиксированное количество металла в одной единице. То есть она получит гарантированное содержание в виде золота.

Это отличает валюту БРИКС от доллара, который не имеет никакого обеспечения. В свою очередь Россия и Китай считаются крупнейшими добытчиками золота.

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Плюсы и минусы

Портал VC.RU приводит плюсы и минусы использования единой валюты.

Основные достоинства единой валюты - простота подсчета, резервирование сумм в одной валюте, наличие такой валюты и желание ее принимать практически у всех стран.

Большой минус данного решения - зависимость от действий страны, выпускающей валюту. Ведь выпускающий может в один шаг изъять свои деньги у недружественных стран.

Валюта.
Валюта.
Pixabay.com
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Разумно ли отказываться от доллара?

Специалисты считают, что переход на единую валюту стран с разным уровнем экономического развития создаст только больше проблем, чем принесет пользу, отмечает "Тинькофф Журнал".

В качестве примера эксперты приводят опыт Европейского союза. Так страны ЕС не могут проводить самостоятельную денежно-кредитную политику и вынуждены опираться на решения ЕС, которые основаны на средних показателях.

Также есть опасения, что Китай, как золотодобытчик, может начать выпускать неограниченное количество денег, финансируя свою экономику за счет других стран, как это делали США и ЕС.

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