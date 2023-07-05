БРИКС создаст свою новую валюту. Как она будет работать и заменит ли доллар

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Что такое БРИКС?

BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa. Это межгосударственный союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Он был создан в 2006 году.

Страны объединились, чтобы поддерживать взаимовыгодное партнерство и обеспечивать финансовую и социальную стабильности каждой участницы союза.

К тому же на страны БРИКС приходится около 27% мировой поверхности суши, 43% мирового населения и 26% мирового ВВП.

По данным Всемирного банка, объем мирового экспорта на конец 2021 года составил 22,4 трлн долларов, а импорта — 22,6 трлн долларов. На долю стран БРИКС пришлось 20,7% мирового экспорта и 17% мирового импорта.