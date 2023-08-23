23 августа
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Экономика

Регионы массово жалуются на нехватку топлива. Что будет в Алтайском крае

Ряд регионов России столкнулся с дефицитом топлива на АЗС, сообщают "Известия".

Дизель, топливо, бензин
Дизель, топливо, бензин
СС0

Сообщения о нехватке приходят из Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Саратовской, Рязанской областей, а также Калмыкии, Крыма и других.

В некоторых субъектах проблему объясняют нарушениями сроков доставки грузов по ж/д дорогам.

В Алтайском крае дефицита бензина пока нет. Но цены на него могут вырасти, сообщает эксперт amic.ru.

Главная причина проблем с поставками, по мнению вице-президента "Российского топливного союза" Юрия Матвейко, - высокий экспорт, в том числе серый.

Кроме того, влияет и подорожание топлива - на бирже в среднем на 50% с начала года. Из-за этого выросли и розничные цены - на частных АЗС они поднялись на 6-7%, на нефтяных - на 4,5%. Из-за этой разницы также могли возникнуть проблемы с поставками.

Дело в том, что поставки топлива нефтяные компании регулируют сами, а убытки от торговли в розницу покрывают за счет экспорта и производства нефти и нефтепродуктов.

В то же время частники вынуждены закупаться дорогим топливом на бирже. В некоторых регионах предприниматели просто не хотят покупать дорогой бензин, чтобы цены были сопоставимы с АЗС нефтяных компаний.

Эксперт отмечает, что это временное явление. Потом ситуация на крупнооптовом рынке должна выправиться - если помогут Минэнерго и ФАС.

Ранее правительство пыталось остановить рост цен на бензин в Алтайском крае.

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