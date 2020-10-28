Будущее барнаульской промзоны. От развала к креативной экономике

Барнаульская промзона на проспекте Космонавтов уже на протяжении десятилетий выглядит как пейзаж из компьютерной игры «Сталкер»: огромное количество неухоженных и заброшенных зданий, выбитые стекла и запустение. Но так было не всегда. И, как оказывается, в забытую промзону можно вдохнуть вторую жизнь. Об этом — в материале altapress.ru.

Недооцененная территория

В советское время промышленный район на проспекте Космонавтов был настоящим центром притяжения для десятков тысяч людей. Территория, где было сконцентрировано городское производство, являлась экономической сердцевиной Барнаула и переживала золотые времена.

Сейчас здесь все не так. Огромное количество производственных площадей влачит жалкое существование, сопутствующая инфраструктура в виде подъездных путей и железнодорожных тупиков забыта, а проходные, некогда принимавшие огромные людские потоки, пусты.

Впрочем, несмотря на это, как полагают эксперты, перспективы у барнаульской промзоны действительно серьезные.

Промзона на проспекте Космонавтов в Барнауле. Михаил Хозяйкин/altapress.ru.

«Эта территория, близкая локационно к центру города, очень привлекательна. Просто проехать по проспекту Ленина — и ты в самом центре Барнаула. Эту зону действительно можно перепрофилировать», — говорит председатель комитета по предпринимательству в строительной сфере, член совета Алтайской торгово-промышленной палаты Марина Ракина.

По словам собеседницы, сегодня в Барнауле очень много говорят о скорой реновации Потока — большого жилого района, расположенного рядом с промзоной.

«Близость населенного района в случае нового развития промзоны несет с собой спрос на товары и услуги. Поэтому здесь можно возводить и торговые, и бизнес-центры. У людей будет реальная потребность использовать эту территорию», — уверена Марина Ракина.

Одним из вариантов будущего развития промышленной зоны эксперт считает организацию здесь какого-либо крупного предприятия, которое обрастет дополнительной инфраструктурой и организациями, оказывающими те или иные услуги, либо создание производственного кластера.

«Поэтому я считаю, что эта территория сегодня серьезно недооценена», — уверена собеседница.

Комплексный подход

Видит будущее для полузаброшенной промзоны и барнаульский архитектор, специалист в области градостроительства Станислав Зенков.

При этом эксперт уверен, что новое развитие данного района — очень сложный вопрос, требующий комплексного подхода с привлечением научного сообщества.

Промзона на проспекте Космонавтов в Барнауле. Михаил Хозяйкин/altapress.ru.

По словам Станислава Зенкова, изначально промышленная зона была расположена в совершенно обоснованном месте, которое является актуальным для решения экономических задач города и по сей день.

Другой вопрос, что в условиях новой экономики, которая, безусловно, отличается от советских реалий, необходимо обозначить ожидаемые результаты от развития этого района.

«Думаю, что в данном случае стоит исходить из комплексного подхода, инициировать который должны власти края и города. Нужно пригласить специалистов и с использованием научных подходов просчитать, какие производства можно организовать и создать в этой зоне. В данном случае необходимо брать во внимание и такие факторы, как население города, способность задействовать трудовые ресурсы, инфраструктура, жилье», — отмечает архитектор.

Промзона на проспекте Космонавтов в Барнауле. Михаил Хозяйкин/altapress.ru.

Сам собеседник полагает, что барнаульская промзона была бы хорошим местом для сосредоточения, например, перерабатывающей промышленности.

Без промышленности у города нет будущего

В том же духе о перспективах развития промзоны высказывается и известный архитектор Александр Деринг.

«Может, это и прозвучит громко, но надо понимать, что без промышленного потенциала у Барнаула нет будущего. Поэтому можно уверенно говорить, что развитие города всегда связано с развитием базирующейся здесь промышленности. Ведь город живет, когда есть экономика. Промышленная зона с точки зрения генерального плана находится там, где и должна быть по розе ветров. Поэтому переформатировать эту территорию, например, под жилье я считаю нецелесообразным», — говорит собеседник.

Радиозавод. Барнаул. Михаил Хозяйкин/altapress.ru. Радиозавод. Барнаул. Михаил Хозяйкин/altapress.ru. Радиозавод. Барнаул. Михаил Хозяйкин/altapress.ru. Радиозавод. Барнаул. Михаил Хозяйкин/altapress.ru. Радиозавод. Барнаул. Михаил Хозяйкин/altapress.ru. Радиозавод. Барнаул. Михаил Хозяйкин/altapress.ru. Радиозавод. Барнаул. Михаил Хозяйкин/altapress.ru. Радиозавод. Барнаул. Михаил Хозяйкин/altapress.ru. Радиозавод. Барнаул. Михаил Хозяйкин/altapress.ru. Радиозавод. Барнаул. Михаил Хозяйкин/altapress.ru. Радиозавод. Барнаул. Михаил Хозяйкин/altapress.ru. Радиозавод. Барнаул. Михаил Хозяйкин/altapress.ru. Радиозавод. Барнаул. Михаил Хозяйкин/altapress.ru. Радиозавод. Барнаул. Михаил Хозяйкин/altapress.ru. Радиозавод. Барнаул. Михаил Хозяйкин/altapress.ru. Радиозавод. Барнаул. Михаил Хозяйкин/altapress.ru.

При этом он добавляет, что в прежнем виде промзона на Космонавтов едва ли появится.

«Понятно, что теперь производство стало более компактным, оно более наукоемкое, не требует таких ресурсов, как раньше. Поэтому есть два пути развития. Первый — создать перерабатывающие предприятия и перехватить тем самым часть логистических функций у того же Новосибирска. Для этого необходимо обеспечить предпринимателям соответствующие условия, чтобы их привлечь на эту территорию. Второй вектор — это создание на данной территории большого аграрно-научного кластера, который будет напрямую связан с ресурсным потенциалом Алтайского края», — объясняет эксперт.

По мнению Александра Деринга, за счет этого и барнаульская, и в целом региональная экономика смогут получить дополнительные импульсы развития.

При этом положительный эффект, как уверен собеседник, получат и сферы, выходящие за рамки экономики.

Промзона на проспекте Космонавтов в Барнауле. Михаил Хозяйкин/altapress.ru.

Так, оживление территории вдоль проспекта Космонавтов на выходе способно дать остановку оттока населения из Барнаула, серьезное развитие транспортной системы и в целом городской инфраструктуры.

«Поэтому, исходя из понимания данных вещей, лучше эту площадку не переформатировать, не уничтожать, а зарезервировать для новой промышленности, — подчеркивает Александр Деринг, резюмируя: — Нам важна промышленность. Только в этом случае город будет жить».

Туманное настоящее

Какое же в итоге будущее ожидает промзону вдоль проспекта Космонавтов, сейчас сказать трудно. Если говорить в целом о производственном потенциале Барнаула, то принятый не так давно новый генеральный план города на стадии обсуждений серьезно и, как представляется, по делу критиковали как раз за то, что в краевой столице не предусмотрены места под создание промышленных объектов.

Промзона на проспекте Космонавтов в Барнауле. Михаил Хозяйкин/altapress.ru.

В качестве реальной проблемы, ставящей под вопрос развитие промышленных перспектив Барнаула, назывался и тот факт, что некогда крупные промышленные участки раздроблены на множество мелких, и у каждого из них — свой собственник.

Еще одним минусом нового генплана называлось то, что часть промышленных участков на севере города вообще предлагалось вывести из промышленной зоны и перевести под объекты другого назначения.

Поэтому даже сейчас остается гадать, быть новой барнаульской промзоне на месте старой или нет.