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Будущее наступает. Как лазерные технологии упрощают работу проектировщиков, застройщиков и не только

Методы геодезии постоянно совершенствуются. Серьезным прорывом стало появление систем лазерного сканирования, в частности, наземного лазерного сканирования (кратко — «НЛС»). Технология значительно ускорила и упростила работу специалистов, открыв перед ними широчайшие возможности. Как отсканировать сложный фасад памятника архитектуры, измерить недра Земли и проконтролировать объем использованных стройматериалов, рассказали в компании «АлтайТИСИз».

Лазерные технологии.
Лазерные технологии.
Архив компании «АлтайТИСИз»

Все можно измерить

По сути, НЛС — это результат интеграции цифровой техники сбора данных, геодезических и фотограмметрических технологий получения пространственной информации об объектах местности, позволяющих создавать их трехмерные модели.

Сущность НЛС заключается в измерении с высокой скоростью расстояний от сканера до точек объекта и регистрации соответствующих направлений (вертикальных и горизонтальных углов). Таким образом, измеряемые величины являются аналогичными, как и при работе с электронными тахеометрами.

Съемочная система состоит из лазерного дальномера, работающего с высокой точностью, и блока развертки лазерного луча. За секунду прибор собирает огромный массив пространственных данных в виде облака точек, которое с помощью профессионального ПО, установленного на мощный компьютер, интерпретируется в изображение объекта или ситуацию местности.

Все оборудование умещается в небольшой чемоданчик специалиста и легко переносится с места на место. Для работы с установкой на объекте абсолютно любой сложности достаточно одного, максимум двух сотрудников.

После сканирования по облаку точек строится детальная 3D-модель: здания или сооружения, карьера или котлована, рельефа какой-либо местности или территории, в том числе и тех, где могла произойти серьезная чрезвычайная ситуация.

Лазерные технологии.
Лазерные технологии.
Архив компании «АлтайТИСИз»

Об этом altapress.ru рассказал главный инженер «АлтайТИСИз» Евгений Давыдов. Компания стала пионером в сфере инновационного подхода к инженерным изысканиям края, проектированию и реконструкции. Около года, наряду с традиционными методами геодезии и аэрофотосъемки, барнаульское предприятие использует наземное лазерное сканирование.

Облако точек для ясного взгляда

Внешне полученная визуализация похожа на дискретную фотографию, которую прогнали через популярный Instagram-фильтр. Она выглядит, как зернистое, объемное, цветное (или монохромное) изображение.

Но то, что видит глаз — лишь вершина айсберга — пояснил Евгений Давыдов. Он добавил, что каждый фрагмент такой «картинки» выстроен из тысяч и миллионов точек, имеющих геопривязку к реальной местности. Так достигается сверхвысокая точность, при которой детально учитывается конструктив, текстура, цвет и даже мелкие неровности и трещины снимаемой поверхности.

Евгений Давыдов,
главный инженер «АлтайТИСИз»:

— Наш наземный лазерный сканер позволяет получить компьютерную интерпретацию реального объекта местности любой сложности и производить с ним различные манипуляции, которые затруднительно или невозможно сделать в действительности. Данная технология очень полезна в первую очередь для архитектурных, проектных, строительных и промышленных организаций, так как позволяет значительно сократить материальные и временные издержки на этапе производства работ. Так, застройщики могут не только точно рассчитать нужный объем железобетона или кирпича для возведения объекта, но и проконтролировать подрядчика — сравнить сколько раствора было закуплено и какой объем использован по факту.

Облако точек.
Облако точек.
Архив компании «АлтайТИСИз»

Новый метод для безграничных возможностей

Гендиректор «АлтайТИСИз» Евгений Горлов пояснил, что метод НЛС позволяет строить высокоточные трехмерные модели объектов дистанционно и без нарушений его целостности.

Кроме того, для НЛС не существует преград в виде больших расстояний, труднодоступности и степени освещенности, как это случается при использовании электронных тахеометров.

Более того, раньше съемка в опасных районах считалась одной из сложнейших. Сейчас ее можно вести на максимально безопасном расстоянии без потери качества. В результате получается высокоточная 3D-модель с исчерпывающим набором информации о характеристиках объекта.

Гендиректор «АлтайТИСИз» Евгений Горлов рассказал, что благодаря НЛС теперь можно строить виртуальные модели еще не возведенных объектов. Сегодня будущее здание можно рассмотреть с разных сторон с привязкой к окружающему пространству и рельефу, а также просчитать все риски, которые могут возникнуть в ходе строительства.

Евгений Горлов, генеральный директор ООО &quot;АлтайТИСИз&quot;
Евгений Горлов, генеральный директор ООО «АлтайТИСИз»
Источник: ООО «АлтайТИСИз»

Лазерная технология, которая экономит время

Таким образом, с появлением НЛС геодезисты могут быстро вести тотальную съемку местности.

Евгений Горлов,
гендиректор «АлтайТИСИз»:

— Мы уже оценили одно из важных преимуществ лазерных технологий. Помимо высокой точности — это еще и большая экономия времени и сил наших специалистов. Если раньше «пешим ходом» с тахеометром наперевес они могли работать «в поле» на сложном объекте неделю-две, то с НЛС аналогичное задание они выполняют за пару дней.

Помимо контроля строительства, НЛС применяется в таких направлениях, как поэтажное 3D-моделирование зданий, съемка автодорог и мостов, мониторинг эксплуатации инженерных сооружений.

Лазерные технологии.
Лазерные технологии.
Архив компании «АлтайТИСИз»

Высокоточная съемка может быть использована и в других сферах:

  • промышленное производство: топографические планы, исполнительные съемки виртуальные модели сложных объектов;
  • архитектура: 3D-модели зданий и памятников, чертежи фасадов;
  • горная инженерия (маркшейдерия): измерение недр Земли, съемка карьеров и котлованов, оценка объема выработок;
  • чрезвычайные ситуации: съемка опасных районов, оценка масштабов ЧС, последствий, рисков;
  • топографическая съемка: крупномасштабные планы застроенных территорий, цифровые модели рельефа и местности.

Новаторы геодезии с полувековой историей

Компания «АлтайТИСИз» — старейшее изыскательное предприятие на Алтае. В 2023 году оно будет праздновать свое 60-летие. За богатую историю трест накопил обширный опыт инженерно-строительных изысканий на различных объектах гражданского и промышленного строительства.

Несмотря на все экономические и социальные перипетии, предприятие постоянно модернизируется. Почти год назад к классическим методам добавилось наземное лазерное сканирование. Так компания стала первой в Алтайском крае и одной из немногих в Сибирском Федеральном округе обладательницей оборудования для НЛС.

Лазерные технологии.
Лазерные технологии.
Архив компании «АлтайТИСИз»
Лазерные технологии.
Лазерные технологии.
Архив компании «АлтайТИСИз»

Евгений Горлов,
гендиректор «АлтайТИСИз»:

— Мы работаем, опираясь на высокие советские и постсоветские нормативы, постоянно дополняя их новейшими требованиями. Все методики, которые мы используем отработаны. Но главная наша гордость — это сотрудники. Коллектив состоит из специалистов высокого класса, как имеющих колоссальный опыт работы (40 и более лет стажа), так и молодых. Предприятие сотрудничает с техническими вузами и привлекает лучших студентов и выпускников. А, главное, мы постоянно движемся в ногу со временем — по пути прогресса.

В планах предприятия ввести в строительную отрасль как можно больше новых подходов. Первый на очереди — широкое использование информационного моделирования зданий и сооружений, это так называемые BIM (от англ. Building Information Model или Modeling — прим. ред.).

Факт

  • С 1963 года «АлтаТИСИз» провел более 23,5 тыс. изысканий.
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