Будущее наступает. Как лазерные технологии упрощают работу проектировщиков, застройщиков и не только

Все можно измерить
По сути, НЛС — это результат интеграции цифровой техники сбора данных, геодезических и фотограмметрических технологий получения пространственной информации об объектах местности, позволяющих создавать их трехмерные модели.
Сущность НЛС заключается в измерении с высокой скоростью расстояний от сканера до точек объекта и регистрации соответствующих направлений (вертикальных и горизонтальных углов). Таким образом, измеряемые величины являются аналогичными, как и при работе с электронными тахеометрами.
Съемочная система состоит из лазерного дальномера, работающего с высокой точностью, и блока развертки лазерного луча. За секунду прибор собирает огромный массив пространственных данных в виде облака точек, которое с помощью профессионального ПО, установленного на мощный компьютер, интерпретируется в изображение объекта или ситуацию местности.
Все оборудование умещается в небольшой чемоданчик специалиста и легко переносится с места на место. Для работы с установкой на объекте абсолютно любой сложности достаточно одного, максимум двух сотрудников.
После сканирования по облаку точек строится детальная 3D-модель: здания или сооружения, карьера или котлована, рельефа какой-либо местности или территории, в том числе и тех, где могла произойти серьезная чрезвычайная ситуация.
Об этом altapress.ru рассказал главный инженер «АлтайТИСИз» Евгений Давыдов. Компания стала пионером в сфере инновационного подхода к инженерным изысканиям края, проектированию и реконструкции. Около года, наряду с традиционными методами геодезии и аэрофотосъемки, барнаульское предприятие использует наземное лазерное сканирование.
Облако точек для ясного взгляда
Внешне полученная визуализация похожа на дискретную фотографию, которую прогнали через популярный Instagram-фильтр. Она выглядит, как зернистое, объемное, цветное (или монохромное) изображение.
Но то, что видит глаз — лишь вершина айсберга — пояснил Евгений Давыдов. Он добавил, что каждый фрагмент такой «картинки» выстроен из тысяч и миллионов точек, имеющих геопривязку к реальной местности. Так достигается сверхвысокая точность, при которой детально учитывается конструктив, текстура, цвет и даже мелкие неровности и трещины снимаемой поверхности.
Евгений Давыдов,
главный инженер «АлтайТИСИз»:
— Наш наземный лазерный сканер позволяет получить компьютерную интерпретацию реального объекта местности любой сложности и производить с ним различные манипуляции, которые затруднительно или невозможно сделать в действительности. Данная технология очень полезна в первую очередь для архитектурных, проектных, строительных и промышленных организаций, так как позволяет значительно сократить материальные и временные издержки на этапе производства работ. Так, застройщики могут не только точно рассчитать нужный объем железобетона или кирпича для возведения объекта, но и проконтролировать подрядчика — сравнить сколько раствора было закуплено и какой объем использован по факту.
Новый метод для безграничных возможностей
Гендиректор «АлтайТИСИз» Евгений Горлов пояснил, что метод НЛС позволяет строить высокоточные трехмерные модели объектов дистанционно и без нарушений его целостности.
Кроме того, для НЛС не существует преград в виде больших расстояний, труднодоступности и степени освещенности, как это случается при использовании электронных тахеометров.
Более того, раньше съемка в опасных районах считалась одной из сложнейших. Сейчас ее можно вести на максимально безопасном расстоянии без потери качества. В результате получается высокоточная 3D-модель с исчерпывающим набором информации о характеристиках объекта.
Гендиректор «АлтайТИСИз» Евгений Горлов рассказал, что благодаря НЛС теперь можно строить виртуальные модели еще не возведенных объектов. Сегодня будущее здание можно рассмотреть с разных сторон с привязкой к окружающему пространству и рельефу, а также просчитать все риски, которые могут возникнуть в ходе строительства.
Лазерная технология, которая экономит время
Таким образом, с появлением НЛС геодезисты могут быстро вести тотальную съемку местности.
Евгений Горлов,
гендиректор «АлтайТИСИз»:
— Мы уже оценили одно из важных преимуществ лазерных технологий. Помимо высокой точности — это еще и большая экономия времени и сил наших специалистов. Если раньше «пешим ходом» с тахеометром наперевес они могли работать «в поле» на сложном объекте неделю-две, то с НЛС аналогичное задание они выполняют за пару дней.
Помимо контроля строительства, НЛС применяется в таких направлениях, как поэтажное 3D-моделирование зданий, съемка автодорог и мостов, мониторинг эксплуатации инженерных сооружений.
Высокоточная съемка может быть использована и в других сферах:
- промышленное производство: топографические планы, исполнительные съемки виртуальные модели сложных объектов;
- архитектура: 3D-модели зданий и памятников, чертежи фасадов;
- горная инженерия (маркшейдерия): измерение недр Земли, съемка карьеров и котлованов, оценка объема выработок;
- чрезвычайные ситуации: съемка опасных районов, оценка масштабов ЧС, последствий, рисков;
- топографическая съемка: крупномасштабные планы застроенных территорий, цифровые модели рельефа и местности.
Новаторы геодезии с полувековой историей
Компания «АлтайТИСИз» — старейшее изыскательное предприятие на Алтае. В 2023 году оно будет праздновать свое 60-летие. За богатую историю трест накопил обширный опыт инженерно-строительных изысканий на различных объектах гражданского и промышленного строительства.
Несмотря на все экономические и социальные перипетии, предприятие постоянно модернизируется. Почти год назад к классическим методам добавилось наземное лазерное сканирование. Так компания стала первой в Алтайском крае и одной из немногих в Сибирском Федеральном округе обладательницей оборудования для НЛС.
Евгений Горлов,
гендиректор «АлтайТИСИз»:
— Мы работаем, опираясь на высокие советские и постсоветские нормативы, постоянно дополняя их новейшими требованиями. Все методики, которые мы используем отработаны. Но главная наша гордость — это сотрудники. Коллектив состоит из специалистов высокого класса, как имеющих колоссальный опыт работы (40 и более лет стажа), так и молодых. Предприятие сотрудничает с техническими вузами и привлекает лучших студентов и выпускников. А, главное, мы постоянно движемся в ногу со временем — по пути прогресса.
В планах предприятия ввести в строительную отрасль как можно больше новых подходов. Первый на очереди — широкое использование информационного моделирования зданий и сооружений, это так называемые BIM (от англ. Building Information Model или Modeling — прим. ред.).
Факт
- С 1963 года «АлтаТИСИз» провел более 23,5 тыс. изысканий.