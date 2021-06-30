Будущее наступает. Как лазерные технологии упрощают работу проектировщиков, застройщиков и не только

Методы геодезии постоянно совершенствуются. Серьезным прорывом стало появление систем лазерного сканирования, в частности, наземного лазерного сканирования (кратко — «НЛС»). Технология значительно ускорила и упростила работу специалистов, открыв перед ними широчайшие возможности. Как отсканировать сложный фасад памятника архитектуры, измерить недра Земли и проконтролировать объем использованных стройматериалов, рассказали в компании « АлтайТИСИз ».

Все можно измерить

По сути, НЛС — это результат интеграции цифровой техники сбора данных, геодезических и фотограмметрических технологий получения пространственной информации об объектах местности, позволяющих создавать их трехмерные модели.

Сущность НЛС заключается в измерении с высокой скоростью расстояний от сканера до точек объекта и регистрации соответствующих направлений (вертикальных и горизонтальных углов). Таким образом, измеряемые величины являются аналогичными, как и при работе с электронными тахеометрами.

Съемочная система состоит из лазерного дальномера, работающего с высокой точностью, и блока развертки лазерного луча. За секунду прибор собирает огромный массив пространственных данных в виде облака точек, которое с помощью профессионального ПО, установленного на мощный компьютер, интерпретируется в изображение объекта или ситуацию местности.

Все оборудование умещается в небольшой чемоданчик специалиста и легко переносится с места на место. Для работы с установкой на объекте абсолютно любой сложности достаточно одного, максимум двух сотрудников.

После сканирования по облаку точек строится детальная 3D-модель: здания или сооружения, карьера или котлована, рельефа какой-либо местности или территории, в том числе и тех, где могла произойти серьезная чрезвычайная ситуация.

Лазерные технологии. Архив компании «АлтайТИСИз»

Об этом altapress.ru рассказал главный инженер «АлтайТИСИз» Евгений Давыдов. Компания стала пионером в сфере инновационного подхода к инженерным изысканиям края, проектированию и реконструкции. Около года, наряду с традиционными методами геодезии и аэрофотосъемки, барнаульское предприятие использует наземное лазерное сканирование.

Облако точек для ясного взгляда

Внешне полученная визуализация похожа на дискретную фотографию, которую прогнали через популярный Instagram-фильтр. Она выглядит, как зернистое, объемное, цветное (или монохромное) изображение.

Но то, что видит глаз — лишь вершина айсберга — пояснил Евгений Давыдов. Он добавил, что каждый фрагмент такой «картинки» выстроен из тысяч и миллионов точек, имеющих геопривязку к реальной местности. Так достигается сверхвысокая точность, при которой детально учитывается конструктив, текстура, цвет и даже мелкие неровности и трещины снимаемой поверхности.

Евгений Давыдов,

главный инженер «АлтайТИСИз»:

— Наш наземный лазерный сканер позволяет получить компьютерную интерпретацию реального объекта местности любой сложности и производить с ним различные манипуляции, которые затруднительно или невозможно сделать в действительности. Данная технология очень полезна в первую очередь для архитектурных, проектных, строительных и промышленных организаций, так как позволяет значительно сократить материальные и временные издержки на этапе производства работ. Так, застройщики могут не только точно рассчитать нужный объем железобетона или кирпича для возведения объекта, но и проконтролировать подрядчика — сравнить сколько раствора было закуплено и какой объем использован по факту.

Облако точек. Архив компании «АлтайТИСИз»

Новый метод для безграничных возможностей

Гендиректор «АлтайТИСИз» Евгений Горлов пояснил, что метод НЛС позволяет строить высокоточные трехмерные модели объектов дистанционно и без нарушений его целостности.

Кроме того, для НЛС не существует преград в виде больших расстояний, труднодоступности и степени освещенности, как это случается при использовании электронных тахеометров.

Более того, раньше съемка в опасных районах считалась одной из сложнейших. Сейчас ее можно вести на максимально безопасном расстоянии без потери качества. В результате получается высокоточная 3D-модель с исчерпывающим набором информации о характеристиках объекта.

Гендиректор «АлтайТИСИз» Евгений Горлов рассказал, что благодаря НЛС теперь можно строить виртуальные модели еще не возведенных объектов. Сегодня будущее здание можно рассмотреть с разных сторон с привязкой к окружающему пространству и рельефу, а также просчитать все риски, которые могут возникнуть в ходе строительства.

Евгений Горлов , генеральный директор ООО «АлтайТИСИз» Источник: ООО «АлтайТИСИз»

Лазерная технология , которая экономит время

Таким образом, с появлением НЛС геодезисты могут быстро вести тотальную съемку местности.

Евгений Горлов,

гендиректор «АлтайТИСИз»:

— Мы уже оценили одно из важных преимуществ лазерных технологий. Помимо высокой точности — это еще и большая экономия времени и сил наших специалистов. Если раньше «пешим ходом» с тахеометром наперевес они могли работать «в поле» на сложном объекте неделю-две, то с НЛС аналогичное задание они выполняют за пару дней.

Помимо контроля строительства, НЛС применяется в таких направлениях, как поэтажное 3D-моделирование зданий, съемка автодорог и мостов, мониторинг эксплуатации инженерных сооружений.

Лазерные технологии. Архив компании «АлтайТИСИз»

Высокоточная съемка может быть использована и в других сферах: промышленное производство : топографические планы , исполнительные съемки виртуальные модели сложных объектов;

: топографические планы исполнительные съемки виртуальные модели сложных объектов; архитектура : 3D-модели зданий и памятников , чертежи фасадов;

: 3D-модели зданий и памятников чертежи фасадов; горная инженерия (маркшейдерия): измерение недр Земли , съемка карьеров и котлованов , оценка объема выработок;

(маркшейдерия): измерение недр Земли съемка карьеров и котлованов оценка объема выработок; чрезвычайные ситуации : съемка опасных районов , оценка масштабов ЧС , последствий , рисков;

: съемка опасных районов оценка масштабов ЧС последствий рисков; топографическая съемка: крупномасштабные планы застроенных территорий , цифровые модели рельефа и местности.

Новаторы геодезии с полувековой историей

Компания «АлтайТИСИз» — старейшее изыскательное предприятие на Алтае. В 2023 году оно будет праздновать свое 60-летие. За богатую историю трест накопил обширный опыт инженерно-строительных изысканий на различных объектах гражданского и промышленного строительства.

Несмотря на все экономические и социальные перипетии, предприятие постоянно модернизируется. Почти год назад к классическим методам добавилось наземное лазерное сканирование. Так компания стала первой в Алтайском крае и одной из немногих в Сибирском Федеральном округе обладательницей оборудования для НЛС.

Лазерные технологии. Архив компании «АлтайТИСИз» Лазерные технологии. Архив компании «АлтайТИСИз»

Евгений Горлов,

гендиректор «АлтайТИСИз»:

— Мы работаем, опираясь на высокие советские и постсоветские нормативы, постоянно дополняя их новейшими требованиями. Все методики, которые мы используем отработаны. Но главная наша гордость — это сотрудники. Коллектив состоит из специалистов высокого класса, как имеющих колоссальный опыт работы (40 и более лет стажа), так и молодых. Предприятие сотрудничает с техническими вузами и привлекает лучших студентов и выпускников. А, главное, мы постоянно движемся в ногу со временем — по пути прогресса.

В планах предприятия ввести в строительную отрасль как можно больше новых подходов. Первый на очереди — широкое использование информационного моделирования зданий и сооружений, это так называемые BIM (от англ. Building Information Model или Modeling — прим. ред.).

Факт