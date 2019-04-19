Великое будущее: решится ли когда-то в Алтайском крае вопрос с жильем

Как именно должны развиваться экономика и социальная сфера в стране до 2024 года, определили 12 федеральных нацпроектов. Их приняли в 2018 году в продолжение майского указа президента и его обращения к Федеральному Собранию. Altapress.ru решил оценить несколько ключевых для экономики региона проектов: какая база есть для их исполнения и какие риски могут возникнуть. Первым мы представляем проект «Жилье и городская среда».

В Алтайском крае для реа­лизации всех нацпроектов утвердили 52 региональных проекта. На сайте краевого минэкономразвития размещены их паспорта. Но пока все эти документы выглядят огромным массивом данных (к тому же написанных сложным бюрократическим языком). Разобраться в них не так просто.

Мы изучили состояние рынка, поговорили с экспертами и сделали собственные выводы о том, насколько вероятна реализация тех или иных проектов. За основу мы взяли 10-балльную шкалу.

Проект «Жилье и городская среда» Вероятность реализации: 7

Краткое содержание

Суть

Включает три раздела. Основной — «Жилье» — для решения квартирного вопроса семей со средним достатком. Для этого нужно снизить ипотечную ставку минимум до 7,9%, увеличить объем строи­тельства в Алтайском крае до 954 тыс. кв. метров в год.

Также в проект включены различные программы, по которым жители могут получить квартиры. Например, обеспечение жильем молодых семей, сирот, инвалидов, ветеранов и так далее. У каждой есть федеральное и местное финансирование.

Второй проект — «Формирование комфортной городской среды» — направлен на благоустройство дворов и общественных пространств. И, наконец, третий — «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» — заточен под расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Таких в Алтайском крае 238 на 3,5 тысячи квартир. В них сейчас проживают 7,3 тысячи человек.

На расселение из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ожидается 4,8 млрд рублей. По программе возможно возмещение стоимости аварийного жилья из расчета 34 тыс. рублей за кв. метр. Или предоставление другого помещения, если квартира не была приватизирована.

Что есть сейчас

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

В среднем в Алтайском крае вводят 600−700 тыс. кв. метров жилья. Из них около трети — малоэтажки. Рекордным был 2015 год, когда удалось построить 890 тыс. «квадратов». 80% многоэтажек возводят в Барнауле: примерно половину на месте аварийных и ветхих домов, а также промзон. Вторую половину — на свободных территориях северо-запада города.

Двигатель рынка жилья Алтайского края — ипотека. За период с января по ноябрь 2018 года в регионе выдано 34,1 млрд, за аналогичный период 2017‑го — 23 млрд. Это позволило перевыполнить план по вводу новостроек на 25%, считают в минстрое.

Программу по формированию городской среды в России и Алтайском крае запустили два года назад. В Барнауле на выделенные из нее средства, например, благоустроили набережную Оби, Нагорный парк и другие общественные пространства.

В Алтайском крае много ветхого и аварийного жилья. По состоянию на март 2018 года — 396 домов на 10 тыс. человек. Массовое расселение было организовано в 2009—2017 годах. Из бюджетов всех уровней на программу потратили 7 млрд рублей. Расселить удалось 18 тысяч человек из 802 многоквартирных домов.

Риски

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Фундаментальный риск нацпроекта в том, что в создавшихся экономических и политических условиях банки не снизят ипотечную ставку до ожидаемых 7,9%. Напомним, что, упав к концу 2018-го до 7,5%, уже в январе 2019-го она начала увеличиваться. Предложение под 10% и более — слишком дорогое для семей со средним достатком, говорят эксперты.

Второй риск: увеличить объем ввода жилья могут регионы, в которых население растет за счет мигрантов. Это Московская и Ленинградская области, Кубань, возможно, Крым. Там, где сокращается население, достигнуть целей сложнее. В том числе Алтайскому краю. В 2017-м регион потерял 8 тыс. человек, в 2018-м — 7,5 тыс., сообщает Алтайкрайстат.

Кроме того, у нас сложная экономическая ситуация. В рейтинге регионов по уровню заработной платы в 2018 году Алтайский край занимал 73-е место из 85. А в рейтинге по качеству жизни — 73-ю строчку из 85.

Не прогнозируя спрос, строители не будут ставить рекорды по вводу жилья. Тем более что сейчас они вынуждены «ломаться» под обновленный закон о защите прав дольщиков. В данный момент крупнейшие застройщики Барнаула говорят о двукратном сокращении объемов строительства, а также о существенном повышении стоимости «квадрата».

Иван Гилев,

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края:

Рекорд для Алтайского края по вводу жилья — 890 тыс. кв. м. Поэтому мы считаем, что технически наша строительная отрасль может справиться с задачей нацпроекта «Жилье и городская среда». У нас есть мощности, ресурсы и кадры. На выполнение задачи повлияют спрос и возможность предложения. Также для достижения целей необходимо вовлечь дополнительные участки для строительства и обеспечить их инженерной инфраструктурой. Пока дефицит таких земель в Алтайском крае составляет около 1,1 тыс. га. Правительство Алтайского края направило в федеральные органы исполнительной власти предложения о необходимости финансировать строительство объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры из средств федерального бюджета.

Цифра

5,3 млн кв. метров жилья построят в Алтайском крае по нацпроекту с 2018 по 2024 год.