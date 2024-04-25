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Экономика

Будущее в небе: в Алтайском крае похвастались новыми сельхоз дронами

Фантастическое будущее с квадрокоптерами уже наступило — в сельском хозяйстве так точно. Новые технологии показали на авиасалоне «АлтайАгроБАС-2024». Как работают дроны на полях, смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Авиасалон сельхоз дронов «АлтайАгроБАС-2024».
Авиасалон сельхоз дронов «АлтайАгроБАС-2024».
Дмитрий Лямзин

В чистом поле, под ясным небом и холодным сибирским ветром, порядка десяти компаний 24 апреля представили сельскохозяйственные беспилотные авиационные системы (БАС). Эта технология только входит в отрасль, но уже зарекомендовала себя в некоторых хозяйствах.

Такое событие у нас в крае происходит впервые. Приехали специалисты даже из других регионов страны.

У многих представленных компаний опыт работы в этой молодой сфере уже 2-3 года. Они обрабатывают с помощью такой техники десятки тысяч гектаров за сезон. Специалисты уверены, что спрос на эти технологии будет продолжать расти.

Евгений Попов, проректор по научной и инновационной работе АГАУ, рассказал, что авиасалон призван помочь сельхозтоваропроизводителям и поставщикам дронов найти друг друга и обсудить насущные вопросы:

Рынок на данный момент только формируется. Задача авиасалона — стимулировать его развитие, — подчеркнул Евгений Попов. — И, что немаловажно, мотивировать молодежь получать профессию будущего — специальность оператора агродрона. Сейчас в аграрном университете есть отдельное подразделение — летная школа АГАУ. За три года мы уже выпустили более 300 специалистов.

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