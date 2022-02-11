Власти Алтайского края «поправят» бюджет. Что изменится

Правительство Алтайского края внесло в АКЗС законопроект с поправками краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В частности, расходы на 2022 год увеличат на 18 млрд рублей.

Доходы краевого бюджета вырастут на 3,4 млрд рублей и составят 144,4 млрд. Это обусловлено поступлением дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета, пояснили в региональном правительстве.

Из них на дорожную деятельность направят 1,3 млрд рублей, на модернизацию школьных систем образования — 1,7 млрд рублей, на цифровую среду образования — 311 млн рублей, на замену лифтов — 14 млн рублей.

Расходы будут увеличены до 169,3 млрд рублей.

На зарплаты бюджетников дополнительно направят 1,1 млрд рублей, а также 1 млрд уйдет на субсидии муниципальным образованиям.

Отдельные социальные выплаты проиндексируют задним числом (с 1 января 2022 года) до уровня 8,6%, что станет третьей индексацией за последний год и затронет 305 тыс. получателей.

Кроме того, дополнительные финансы вложат в адресную инвестиционную программу и капремонт социально значимых объектов — +5,1 млрд рублей. Общий объем средств составит 16,1 млрд рублей.

Дополнительно на выплаты по сертификатам детям-сиротам будет направлено 600 млн рублей за счет средств краевого бюджета, общий объем достигнет более 1,2 млрд рублей.

Траты на дорожную сферу увеличат на 1,8 млрд рублей.

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На приобретение техники, в частности, дополнительно направят 2,1 млрд рублей, в том числе на покупку подвижного состава горэлектротранспорта.

На укрепление материально-технической базы учреждений дополнительно из краевого бюджета выделят 990 млн рублей, а также существенный объем средств направят в города и районы для сбалансированности местных бюджетов.

«Вносимые изменения в краевой бюджет направлены как на текущие расходы по отраслям социальной сферы, так и в целом на развитие экономики Алтайского края», — цитирует министра финансов региона Данила Ситникова пресс-служба АКЗС.

Законопроект должен пройти детальное обсуждение на заседаниях комитетов и фракций АКЗС. Его представят на сессии краевого парламента 25 февраля.