11 февраля -16°C
﻿
Экономика

Власти Алтайского края «поправят» бюджет. Что изменится

Правительство Алтайского края внесло в АКЗС законопроект с поправками краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В частности, расходы на 2022 год увеличат на 18 млрд рублей.

Поправки в бюджет Алтайского края.
Поправки в бюджет Алтайского края.
пресс-служба АКЗС

Доходы краевого бюджета вырастут на 3,4 млрд рублей и составят 144,4 млрд. Это обусловлено поступлением дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета, пояснили в региональном правительстве.

Из них на дорожную деятельность направят 1,3 млрд рублей, на модернизацию школьных систем образования — 1,7 млрд рублей, на цифровую среду образования — 311 млн рублей, на замену лифтов — 14 млн рублей.

Расходы будут увеличены до 169,3 млрд рублей.

На зарплаты бюджетников дополнительно направят 1,1 млрд рублей, а также 1 млрд уйдет на субсидии муниципальным образованиям.

Отдельные социальные выплаты проиндексируют задним числом (с 1 января 2022 года) до уровня 8,6%, что станет третьей индексацией за последний год и затронет 305 тыс. получателей.

Кроме того, дополнительные финансы вложат в адресную инвестиционную программу и капремонт социально значимых объектов — +5,1 млрд рублей. Общий объем средств составит 16,1 млрд рублей.

Дополнительно на выплаты по сертификатам детям-сиротам будет направлено 600 млн рублей за счет средств краевого бюджета, общий объем достигнет более 1,2 млрд рублей.

Траты на дорожную сферу увеличат на 1,8 млрд рублей.

Ремонт &quot;провала&quot; у библиотеки им. Шишкова.
Ремонт «провала» у библиотеки им. Шишкова.
Анна Зайкова

На приобретение техники, в частности, дополнительно направят 2,1 млрд рублей, в том числе на покупку подвижного состава горэлектротранспорта.

На укрепление материально-технической базы учреждений дополнительно из краевого бюджета выделят 990 млн рублей, а также существенный объем средств направят в города и районы для сбалансированности местных бюджетов.

«Вносимые изменения в краевой бюджет направлены как на текущие расходы по отраслям социальной сферы, так и в целом на развитие экономики Алтайского края», — цитирует министра финансов региона Данила Ситникова пресс-служба АКЗС.

Законопроект должен пройти детальное обсуждение на заседаниях комитетов и фракций АКЗС. Его представят на сессии краевого парламента 25 февраля.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость