Бум и натиск. Почему финансовый сектор в Алтайской крае растет, хотя население беднеет

Финансовый сектор в эпоху коронакризиса показал в Алтайском крае результаты вполне фантастические: кредитование растет почти по всем направлениям, банки и другие финансовые организации чувствуют себя отлично. Жителя края скупили за счет ипотеки чуть ли не все имеющиеся в новостройках квартиры, вложения в ценные бумаги просто «взлетели» — и все это, несмотря на общее падение уровня жизни. Финансисты поговорили на экспертном совете ИД «Алтапресс» о том, почему это происходит.

Вперед и вверх

Невидимый глазу коронавирус, вредоносность которого до сих пор вызывает сомнения у ковид-диссидентов, произвел тектонические сдвиги в действиях правительств всего мира.

Государства развернулись к экономическим субъектам лицом, приняв масштабные программы поддержки рынков, бизнеса и подведомственного населения.

В России одной из таких программ стала господдержка ипотеки. Она спасла строительную отрасль от застоя и развернула прошлогоднюю тенденцию на ипотечном рынке на 180 градусов.

Если в 2019 году объемы ипотеки устойчиво падали, то в 2020-м она рванула, что называется, вперед и вверх.

В крае интерес к жилищным кредитам резко вырос в июне. Эксперты-скептики считали явление кратковременным: к началу учебного года или зимой предпочтения заемщиков изменятся. Эта гипотеза не оправдалась даже на малую толику.

Статистика количества ипотек. зарегистрированных в СФО. Предоставлено Росреестром Алтайского края.

Скупили все

Драйвером роста стала именно ипотека с господдержкой, предназначенная для покупки жилья на первичном рынке и у застройщиков. Ставку, установленную государством (6,5%), крупные банки оперативно снизили до 6% (плюс-минус).

И как только население сориентировалось, начался бум.

«Если сравнивать третий квартал 2020 года с тем же периодом 2019-го, то рост объема ипотеки — в 2 раза», — рассказал Иван Шешиков, замуправляющего алтайским отделением Сбербанка.

Заместитель управляющего Алтайским отделением Сбербанка Иван Шешиков. Анна Зайкова

Строители отозвались на такой спрос своими рекордами. В 2019 году из-за введения нового механизма финансирования жилой стройки они всерьез опасались грядущего краха, то 2020 год показал: все хорошо.

«Основной драйвер в корпоративном сегменте для нас как для банка — жилая стройка. Алтайский филиал Сбербанка выдал кредитым застройщикам, применяющим эскроу-счета, более чем на 10 млрд рублей (информация на ноябрь 2020 года. — Прим. Altapress.ru), — продолжил Шешиков.

Новостройки в Барнауле. Altapress.ru

Хватай , пока есть

Впрочем, на первый взгляд картина выглядит парадоксальной. Уровень жизни населения с начала года устойчиво снижался. Реальные доходы жителей края сократились, по данным крайстата, за девять месяцев на 3%.

При этом ажиотаж на рынке описывают примерно так: «У застройщиков скупили все, что было, — и маленькие квартиры, и большие», — говорят банкиры. «Нам уже нечего продавать», — утверждают строители.

В этом описании есть, наверное, преувеличение и даже, возможно, скрытый призыв «хватать, пока есть». По факту предложения появляются.

Новостройки. Барнаул. Центр. Altapress.ru

С конца июня до середины ноября в Барнауле выдали 13 разрешений на строительство многоквартирного жилья, сообщает барнаульский комитет по строительству. Некоторые стройки уже начались, новые продажи стартовали.

И все же факт остается фактом: объем выданных в крае жилищных кредитов приблизился к уровню 2019 года уже в сентябре (32,5 млрд рублей против 33,1 млрд за весь прошлый год). Октябрь же и вовсе побил исторический рекорд: ипотеку взяли на 6,6 млрд рублей.

Оборотной стороной процесса стал рост цен на жилую недвижимость. И это уже беспокоит.

Динамика изменения средней цены новостроек в Алтайском крае ( руб. на кв. м.). Портал ЕРЗ.

«На 3% снизилась ставка по ипотеке, на 10% выросла стоимость жилья. Наверное, это не тот результат, к которому стоит стремиться», — осторожно комментирует Дмитрий Тюнин, председатель правления «Сибсоцбанка».

Но даже рост цен не остановил спрос на ипотеку. «Моя версия этого: люди просто понимают, что ставки не могут дальше падать, они могут только вырасти, а жилье дешеветь не будет — скорее всего, только подорожает», — полагает Тюнин.

Налоги. Доходы. Pixabay.com

Поймали ветер

Такой спрос на ипотеку банки смогли переварить в основном за счет ухода в «цифру».

«За 10 месяцев мы выдали жилищных кредитов на 9,8 млрд рублей, это уже на 15% больше всего 2019 года. А работали тем же ресурсом», — рассказал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

И все же 2020-й стал годом разрушения стереотипов, прогнозов, гипотез. Еще год назад считалось аксиомой утверждение, что офисы для банков — дорогая штука. А бабушкам, которые так жаждут общаться вживую, придется осваивать дистант.

Сергей Никулин. На экспертном совете по финансам в ИД «Алтапресс», 2020 год. Анна Зайкова.

Время показало: сказано громко — но неточно. Да, большинству банков пришлось «докрутить» свои цифровые сервисы. И здесь выиграли те, кто успел заранее «поймать ветер» — уловить тенденцию и подстроиться под нее.

«Лучшие результаты у тех, кто начал свой путь в digital задолго до этого сумасшедшего года», — говорит Ольга Иванова, руководитель «Абсолют-Банка» в Барнауле.

На экспертном совете по финансам в ИД «Алтапресс», 2020 год. Анна Зайкова.

Однако банки не отказались от офисов вовсе, и даже более того — открывают новые. Но уже с учетом трендов.

Новое слово «фиджитал»

К примеру, пандемия не помешала развитию сети «Альфа-Банка», рассказала Ирина Бубенко, региональный управляющий этим банком в Барнауле. В 2020 году он начал открывать отделения нового формата — фиджитал-офисы.

Офис похож на кофейню и будет узнавать клиентов в лицо.

Фиджитал-офис. terrazzo-blocks.ru

«В Барнауле офис такого формата мы планируем открыть уже в первом квартале 2021 года. Фиджитал — это диджитализация плюс физическое присутствие. В таком офисе нет фронт-линии, клиента на входе встречает терминал с технологией FaceID и идентифицирует каждого вошедшего. Затем к человеку подходит менеджер с планшетом, уже владеющий информацией о статусе клиента и предполагаемой операции», — говорит Ирина Бубенко.

А в 2021 году «Альфа-Банк» откроет в Барнауле еще и Центр ипотечного кредитования.

Ирина Бубенко , региональный управляющий Альфа-Банка в Барнауле. Анна Зайкова

«Россельхозбанк» пошел другим путем: там, где у него нет офисов, приземлил уполномоченных представителей.

А в конце декабря открывает мини-офис с одним сотрудником в Третьяковском районе. «Он будет находиться в торговом центре», — говорит Дмитрий Коломейцев, замдиректора алтайского филиала банка.

Никто в банках сейчас не против высоких технологий — только за. Но офис банка где-то рядом — это в наше время что-то из разряда must have для населенного пункта.

В Барнауле продают офис с печкой. altayrealt.ru

Нужное время

Если бурные события на ипотечном рынке — лишь косвенный результат пандемии (не было бы госпрограмм — не было бы такого роста), то развитие доставки в банковском секторе — прямое ее следствие.

Клиенты осознанно стали отказываться от посещения мест скопления людей. Банки вызов приняли.

Сбер, известный своей склонностью к небанковским услугам (это сегодня называется развитием экосистемы), еще с осени 2019-го развивал сервис бесплатной доставки еды. А в пандемию оказался с ним в нужное время в нужном месте.

На экспертном совете по финансам в ИД «Алтапресс», 2020 год. Анна Зайкова.

«Мы каждый месяц наблюдаем 10-кратный рост по сервису «СберМаркет» — доставке еды из основных продуктовых магазинов», — рассказал Иван Шешиков.

Впрочем, банки, отдающие предпочтение классическим услугам, тоже давно экспериментируют с доставкой — она оказалась весьма кстати в период ограничений контактов.

К примеру, курьеры банка «Открытие» уже доставляют клиентам более 60% дебетовых карт, на доставку приходится и 30% кредитов наличными, 23% — ипотеки.

Курьер «Яндекс.Еда». instagram.com/yandex_eda

Волшебный пинок

Пандемию мало кто предсказывал. Но она, по меткому выражению одного из участников экспертного совета, стала «пинком» для нового развития финансового сектора. Меняются все. Или почти все.

Так, развивать небанковские услуги взялся в 2020 году и приверженец классики «Россельхозбанк»: он вывел на рынок сразу три платформы, рассказал Дмитрий Коломейцев.

К примеру, платформа «Свое жилье», запущенная 1 ноября, помогает выбрать дом, купить его, оценить и даже найти парт­неров, оказывающих услуги клининга и переезда. За три недели ноября на ней зарегистрировались более 300 клиентов.

Интернет-платформа «Свое фермество». Скан первой страницы интернет-платформы.

«Свое фермерство», заработавшее в конце августа, сводит аграриев с поставщиками и покупателями. На этой платформе зарегистрировалось уже более 200 алтайских фермеров.

Мобильное приложение «Свое родное», появившееся в сентябре, Коломейцев называет аналогом AliExpress. Но ориентировано оно на покупки эксклюзива — молочки, сыров, мясных деликатесов, травяных сборов, напитков и меда.

Сервис хотят «докрутить» к концу года — с тем, чтобы включить в него функцию доставки.

Дмитрий Коломейцев , алтайский филиал Россельхозбанка. Анна Зайкова.

Ажиотаж на бирже

Уходящий 2020 год на финансовом рынке запомнится не только взрывным спросом на ипотеку, но еще и ажиотажем на фондовом рынке. Ставки по депозитам в банках с начала года падали — и граждане ринулись зарабатывать на ценных бумагах.

Количество брокерских счетов на Московской бирже с начала года увеличилось более чем вдвое — так описывает ситуацию Андрей Шалаев («Открытие Брокер»). Такого натиска граждан на фондовый рынок никто не ожидал, комментировали в ЦБ.

«В первом-втором квартале года у нас наблюдался расширенный приток клиентов, в некоторых регионах мы за этот период закрывали годовые планы», — продолжает эксперт.

Впрочем, инвестиционные компании ажиотажу не удивляются. «Кризисы приучили состоятельных клиентов к тому, что на этом можно зарабатывать», — полагает Андрей Шалаев.

Накопления. Доход. Pixabay.com

Немножко Apple

Спрос сейчас на все доступные населению инвестиционные инструменты. «Люди охотно размещают средства в облигации Минфина, облигации госкорпораций. Мы наблюдаем интерес к индивидуальным инвестиционным счетам, вложениям в негосударственные пенсионные фонды», — рассказывает Сергей Никулин.

«В июле мы успешно запустили ПИФ «Фонд первичных размещений». Он вырос на 159%", — привел пример Евгений Карпов, замдиректора барнаульского филиала «Фридом Финанс».

На высокий спрос тут же отозвались биржи: 24 августа Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний — гигантов с репутацией. Инвесторов не пришлось уговаривать купить себе немножко Apple или Tesla — с этого момента в зарубежные бумаги направляют половину инвестиций.

На бирже. Рост курсовой стоимости ценных бумаг. Pixabay.com

Черный лебедь

Между тем ажиотаж в кредитовании и на фондовом рынке происходит на фоне, мягко говоря, неоднозначных явлений. Уже озвучен прогноз Алексея Кудрина, экс-министра финансов и председателя Счетной палаты РФ: ВВП России в этом году упадет на 4,5%, количество бедных станет больше на 1 млн.

Деньги на фондовый рынок, очевидно, несут не те, кто потерял доходы из-за пандемии, безработным ипотеку не выдадут.

«У отдельных секторов экономики есть успехи и есть некоторые перспективы, но в целом люди лучше жить не стали», — констатировал Дмитрий Тюнин.

Бедность. Просьба о помощи. Pixabay.com

Не случайно один из участников экспертного совета ситуацию охарактеризовал так: «Бедные становятся беднее, богатые — богаче».

Неясным остается и положение компаний из перечня пострадавших отраслей: мораторий на их банкротство продлен до 7 января, налоговые каникулы — до конца года.

На недавнем Общероссийском гражданском форуме президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов признал: коронавирус стал «черным лебедем» — невероятным событием, которое кардинально меняет ход истории.

Правда, очертания изменений пока тоже не очень понятны. Так что будущее еще остается весьма неопределенным.

Будущее. Неопределенность. Pixabay.com

О чем еще говорили на экспертном совете

На экспертном совете по финансам в ИД «Алтапресс», 2020 год. Анна Зайкова.

Антон Слободчиков,

руководитель Алтайского центра «Мой бизнес»:

Мы в этом году выдали гарантии на сумму более 500 млн руб­лей. Это позволило предпринимателям привлечь более 1,5 млрд рублей кредитных ресурсов. В этом плане мы не станем останавливаться. Будем расти.

На экспертном совете по финансам в ИД «Алтапресс», 2020 год. Анна Зайкова.

Наталья Кочеткова,

замуправляющего банком «Открытие» в Алтайском крае:

Потребности клиентов трансформируются, становятся востребованными новые инструменты и продукты, например хеджирование процентной ставки, валютных и товарных рисков. Этот инструмент освоили крупные компании. Жизнь заставила всех перестроить бизнес-схемы, многие компании перешли на режим экономии, стали страховать завтрашний день и выделять на это ресурсы, чтобы обезопасить свой бизнес.

Артем Гребенников,

вице-президент «Алтайкапиталбанка»:

Пока федеральные банки активно строят свои структуры и оазисы, многие предприятия заблудились в этих экосистемах и некоторые классические банковские услуги в полной мере не получают. Мы почувствовали приток клиентов, потому что на протяжении 26 лет делали упор на индивидуальный подход.

На экспертном совете по финансам в ИД «Алтапресс», 2020 год. Анна Зайкова.

Ольга Иванова,

руководитель «Абсолют-Банка» в Барнауле:

В Барнаул на постоянное место жительства чаще всего переезжают из Бийска, Камня-на-Оби и других городов Алтайского края. У барнаульцев на первом месте по популярности для переезда и покупки жилья в ипотеку Новосибирск. Скрытый спрос на такие сделки существовал всегда. Но большинст­во потенциальных покупателей были уверены, что это очень сложный процесс, возможный только при полной оплате наличными. Цифровые технологии позволяют проводить ипотечные сделки между разными городами с той же скоростью, что и стандартные. Дополнительной комиссии за «другой город» у нас тоже нет.

Анжела Сергеева ( банк «Открытие») и Дмитрий Тюнин ( Сибсоцбанк). Анна Зайкова.

Дмитрий Тюнин,

председатель правления «Сибсоцбанка»:

Историческое право на жизнь у региональных банков сохраняется. В чем наше пре­имущество? Скорость принятия решений и гибкость. Мы можем изменить под клиента любой наш продукт за несколько минут. Все решения принимаются на месте, и клиенты такой интерактивный диалог очень приветствуют. Около половины портфеля «Сибсоцбанка» — предприятия сельского хозяйства. 90% из них чувствуют себя очень хорошо. Испытывая незапланированный приток денег, они начинают досрочно гасить кредиты — даже льготные. Наверное, это скорее хорошо, чем плохо.

Денис Чесноков

директор филиала Всероссийского банка развития регионов: