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Экономика
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Бурный рост в сельском хозяйстве России объяснили масштабными приписками

Бурный рост сельского хозяйства в РФ, о котором в течение многих лет отчитывался Росстат, на деле оказался на 30% «приписками» и ошибками статистики, заявили эксперты РАНХиГС.

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Большинство крестьян пускают федеральные субсидии на топливо и техническое перевооружение.
Анна Зайкова

Аналитики отмечают, что более 10 млн тонн сельхозпродукции — от мяса и молока до овощей и фруктов, — которые упоминались в официальных отчетах и позволяли чиновникам заявлять о настоящем буме в секторе АПК, — никогда не существовали, следует из декабрьского «Мониторинга экономической ситуации».

Масштабные «приписки» выявились в ходе Всероссийской сельскохозяйственной переписи, считают эксперты. Так, в денежном выражении объем реально произведенной сельхозпродукции в стране оказался меньше декларируемого на 542 млрд рублей.

Сначала Росстат оценивал рост сельхозпроизводства в 2012—2017 годах в 20,7%, но после корректировки показатель уменьшился до 8,7%, пишет «Росбалт». Кроме того, были пересмотрены данные за предыдущие 20 лет (с 1996 года). И они оказались существенно ниже изначальных оценок. В результате возник эффект низкой базы и 5-летний рост составил 14,7%, что на треть ниже, чем сообщалось изначально, утверждают эксперты РАНХиГС.

Согласно докладу, производство молока оказалось на 3,4%, или миллион тонн меньше, чем Росстат рапортовал последние пять лет. Сбор овощей и бахчевых культур пересмотрели вниз на 17,2%. «Приписки» в производстве фруктов и ягод составили 8,2%, отмечают аналитики.

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