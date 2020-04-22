Бюджет не резиновый: где и как Алтайскому краю найти ресурс для спасения бизнеса

Пандемия коронавируса в Алтайском крае набирает обороты, количество заболевших уже перевалило за сотню, а значит, снятия режима самоизоляции и ослабления ограничений, от которых страдает экономика, вряд ли стоит ждать в ближайшее время. Между тем, на прошлой неделе губернатор Виктор Томенко отметил, что у нашего региона нет ресурса, чтобы пойти на прямые меры поддержки бизнеса. Что это значит и как быть в такой ситуации — в материале altapress.ru.

Беспрецедентная поддержка , но своих денег нет

Высказываясь о том, как государство помогает бизнесу в период пандемии, губернатор Алтайского края подчеркнул, что меры поддержки являются беспрецедентными.

«Учитывая тот комплекс мер, который уже выработан федеральным правительством в том числе с нашей инициативой, с нашей подачи, и тот, который вырабатывается на сегодняшний день. Мы будем его реализовывать», — заявил глава региона.

При этом он акцентировал внимание на том, что и на уровне края осознают необходимость выработки мер содействия предпринимателям. В числе обсуждаемых шагов навстречу бизнесу Виктор Томенко назвал предложения о налоговых льготах и уменьшении арендной платы.

Однако в то же время губернатор прямо отметил, что из-за сложной экономической ситуации на фоне пандемии краевой бюджет минимум не досчитается 18 млрд рублей.

Виктор Томенко. Анна Зайкова , altapress.ru

В этих реалиях, по словам Томенко, край не может пойти на прямые меры поддержки бизнеса.

Также глава региона подчеркнул, что каждый шаг, связанный со спасением предпринимательского сообщества, краю придется сверять с федеральными ведомствами, которые координируют устройство всей финансовой системы страны, включая бюджет нашего субъекта.

Нельзя уйти от бюджетных обязательств

Сдержанная позиция губернатора относительно способности региона прийти на помощь бизнесу обусловлена объективной реальностью, уверен зампред комитета по бюджету и налогам Алтайского краевого Заксобрания Александр Молотов, который также возглавляет фракцию «Справедливая Россия».

Александр Молотов,

лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Виктор Петрович, я считаю, совершенно верно объяснил ситуацию. Говоря о том, что из-за выпадания 18 млрд рублей доходов Алтайский край не имеет возможности оказывать прямую финансовую поддержку бизнесу, он показывает, что наш регион не в состоянии справиться с ситуацией в одиночку. Он не берет на себя заранее невыполнимых обязательств и дает понять федеральному центру, что ему просто необходимо обратить внимание на наш край.

Александр Молотов. Анна Зайкова

Собеседник подчеркивает, что у региона сегодня просто нет возможности перенаправить финансовые ресурсы на спасение бизнеса, поскольку бюджет края на 70% состоит из социальных обязательств, которые выполнять необходимо в любой ситуации.

«Мы в первую очередь должны посчитать, можем ли мы исполнить взятые на себя социальные обязательства, а уже затем думать, как помочь людям и предпринимателям. Ведь при неисполнении уже взятых обязательств ситуация станет еще хуже», — уверен Молотов.

Ситуация в динамике

Председатель бюджетного комитета АКЗС Владимир Устинов, представляющий фракцию «Единая Россия», говоря о том, как власти за счет казны могут помочь бизнесу, подчеркнул, что ситуация с коронавирусом постоянно находится в динамике, а поэтому процесс диалога государства с предпринимательским сообществом в данном случае является перманентным.

Владимир Устинов,

председатель комитета по бюджету и налогам АКЗС:

Необходимо понимать, что ситуация, связанная с пандемией, постоянно меняется. В динамике находится и процесс, связанный с тем, как государство — и федеральный центр, и регионы — реагирует на вызовы и оказывает помощь субъектам предпринимательства. Эта работа ведется постоянно. На уровне нашего региона разрабатываются предложения относительно поддержки бизнеса, создано несколько рабочих групп, куда стекается вся эта информация.

Владимир Устинов. akzs.ru.

В этом контексте собеседник отметил, что по большому счету, столкнувшись с пандемией, все стороны диалога сейчас находятся, что называется, в начале пути.

«Президентом поставлена задача оказать максимальную помощь бизнесу и она решается на всех уровнях. Регион держит руку на пульсе, направляет свои предложения в федеральные ведомства», — говорит Владимир Устинов, указывая на то, что формы и механизмы поддержки бизнеса в перспективе способны меняться.

Поиски баланса

Лидер фракции ЛДПР в краевом Заксобрании Владимир Семенов, также входящий в состав бюджетного комитета, обращает внимание на то, что наш регион при принятии каких-либо финансовых решений скован существующей практикой.

Владимир Семенов,

лидер фракции ЛДПР в АКЗС:

Если говорить с точки зрения буквы закона, то мы любое сокращение доходной или расходной части бюджета должны согласовывать с федеральным Минфином. Таковы правила. Логика такова, что если Минфин утверждает нам эти изменения, то он автоматически должен заложить компенсацию «выпадающих» денег из федерального бюджета. В итоге суть одна — ждать региону средства из федерального бюджета, или изыскивать средства в региональном, но посредством согласования с федеральным центром.

Владимир Семенов. Анна Зайкова

Собеседник акцентирует внимание на том, что в условиях пандемии формируется своеобразная «вилка», при которой необходимо делать очень непростой выбор.

Так, принимая решение в пользу усиления мер безопасности и ограничения работы предприятий, «под нож» идет экономика, а бюджет недополучает необходимые средства. Если же разрешать работу субъектам предпринимательства, то экономика «оживает», но усиливаются проблемы, связанные с распространением инфекции.

«Думаю, что в этой ситуации необходимо дать возможность работать людям там, где это позволяет ситуация. Но сейчас я не завидую нашему губернатору, поскольку ему приходится искать оптимальный баланс и принимать решения, за которые ему же придется нести ответственность», — резюмировал Владимир Семенов.

О том, что для спасения малого и среднего бизнеса необходимо дать людям возможность возобновить свою деятельность, говорит и бизнес-омбудсмен Алтайского края Павел Нестеров. По его словам, в адрес уполномоченного по правам предпринимателей поступает множество обращений на этот счет.

Павел Нестеров , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Дмитрий Лямзин.

Павел Нестеров,

уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае:

Я уверен, что для очень многих настоящей мерой поддержки было бы разрешение работать. Это касается тех сфер и отраслей, где деятельность является индивидуальной — парикмахерские, массажные салоны, медицинские центры. Здесь работа ведется по записи и не требует массового скопления людей. Поэтому при соблюдении мер профилактики в этих отраслях возможно сохранение их работы.

При этом собеседник подчеркивает, что по понятным причинам, в этом отношении необходимо соблюсти здоровый паритет безопасности и благополучия экономики.

Нельзя говорить «Денег нет , но вы держитесь»

А вот лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова, которая также входит в состав бюджетного комитета АКЗС, уверена, что и государству в целом, и региону в частности, в нынешних условиях жизненно необходимо изыскать резервы на помощь людям.

Мария Прусакова. Олег Богданов , altapress.ru

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского краевого комитета КПРФ:

Мы все сейчас ждет от государства того, чтобы оно исполнило свои обязательства перед гражданами, взятые в условиях вынужденной самоизоляции. Но к сожалению, мы этого не видим. Где реальные шаги, которые помогут людям пережить эту ситуацию, находясь дома? Мы видим, что репрессивный ресурс на наложение штрафов в отношении нарушителей самоизоляции есть, а ресурса на реальную помощь, в том числе и денежную, людям — нет. Если говорить о бюджете Алтайского края, то, конечно, он у нас дотационный. Но функция государства как раз и заключается в том, чтобы изыскать средства, найти выход из складывающейся ситуации.

По словам собеседницы, Алтайскому краю сегодня необходимо активнее работать с федеральным центром в части получения финансовой помощи.

«Кроме того, я уверена, что и в региональном бюджете можно изыскать средства на поддержку и простых людей, и предпринимателей. Нужно определиться с приоритетами. В нынешней ситуации нельзя отталкиваться от формулы „Денег нет, но вы держитесь“», — резюмировала она.