Бюджет, поддержка науки и патриотического воспитания. Какие важные решения приняли депутаты АКЗС на ноябрьской сессии

Четырнадцатая сессия АКЗС состоялась 25 ноября. На ней народные избранники рассмотрели два десятка вопросов. О том, какие самые важные решения приняли депутаты регионального парламента — в материале altapress.ru.

Бюджет края на 2023 год принят

С момента рассмотрения бюджета в первом чтении, доходная часть главного финансового документа выросла. Кроме того, депутаты учли ряд внесенных предложений. Однако, однозначного одобрения бюджет не вызвал. Более того, в краевом парламенте новый бюджет вызвал бурную дискуссию.

Министр финансов края Данил Ситников рассказал, что доходы краевого бюджета выросли на 4,7 млрд рублей и составили 144,6 млрд рублей. Расходы увеличились на 4,9 млрд рублей — до 158,2 млрд рублей. Дефицит возрос на 147 млн рублей — до уровня в 13,6 млрд рублей.

Данил Ситников. Фото: Пресс-служба АКЗС

Рост доходов обеспечен в основном за счет безвозмездных поступлений. Ко второму чтению они составили 66,7 млрд рублей. Расходы бюджета-2023 по-прежнему имеют социальную направленность, на социальную сферу приходится 69% направляемых средств.

Ко второму чтению увеличены расходы на финансовую помощь муниципалитетам (1,6 млрд), на ремонт объектов теплоснабжения (600 млн), на учреждения социальной сферы (554 млн), антитеррористическую защищенность (400 млн), сельское хозяйство (240 млн) и другие нужды.

Пресс-служба АКЗС Пресс-служба АКЗС Пресс-служба АКЗС Пресс-служба АКЗС Пресс-служба АКЗС Пресс-служба АКЗС

При этом фракция КПРФ проект бюджета на будущий год не поддержала. Антон Арцибашев заявил, что ни одно из предложений коммунистов по корректировке документа не было учтено. Более того, работу правительства по привлечению федеральных средств он назвал неудовлетворительной.

— Нас просят ужаться и затянуть пояса, говоря о сложном времени, при этом сложно далеко не всем. Для кого-то кризис — это время прибыли. С 2014 году федерация легко смогла росчерком пера заморозить все пенсионные накопления, а вот с олигархами ничего сделать не может. Деньги в стране есть, — заявил Арцибашев.

Владимир Семенов, лидер фракции ЛДПР, заявил, что с удовольствием бы проголосовал за совсем другой бюджет. «Но мы имеем, то, что имеем», — сообщил он.

Александр Молотов, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду», отметил, что его коллеги по партии вынуждены воздержаться от голосования, потому что бюджет не соответствует решению первоочередных задач непростого времени. По его словам, сегодня уже нельзя жить так, как будто все у нас хорошо.

Виктор Томенко. Фото: Пресс-служба АКЗС

Губернатор Виктор Томенко заявил, что в течение года будет возможность «существенно улучшить бюджет», но для этого нужно принять базу.

После всех дискуссий, краевой бюджет успешно принят большинством голосов депутатов АКЗС.

Отзыв депутата отозвали

На сессии АКЗС процедуру отзыва депутатов исключили из Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве.

Дениса Голобородько. Пресс-служба АКЗС

По словам зампреда АКЗС Дениса Голобородько, поправки вызваны принятием ФЗ № 144 «Об общих принципах публичной власти в субъектах РФ».

— В федеральном законе перечислены четкие основания для прекращения деятельности депутата законодательного органа субъекта. Практики отзывов депутатов в течение 20 лет на территории Алтайского края не было. А если и были попытки, то они не дошли до логического завершения, — отметил он.

Поддержка развития науки в крае

Депутаты приняли закон «О науке и научно-технической деятельности в Алтайском крае».

Этот закон определил цели и принципы научно-технической политики в регионе. Кроме того, по этому закону предусматривается привлечение университетов, расположенных в Алтайском крае, к участию в различных научно-технических программах.

Закон установил формы государственной поддержки научной и научно-технической деятельности в Алтайском крае. Ими станут премии за достижения в научной, научно-технической и изобретательской деятельности, стипендии студентам, аспирантам и докторантам образовательных и научных организаций, выделение на конкурсной основе грантов на научные исследования и иные меры.

Также закон предусматривает возможность создания фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, в том числе на условиях софинансирования за счет средств различных источников.

Кроме того, депутаты увеличили размер премии Алтайского края в области науки и техники со 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, начиная с 1 января 2023 года.

Помощь малоимущим

Государственная социальная помощь на основании социального контракта теперь не будет учитываться при признании граждан малоимущими. Соответствующие изменения в законодательство утвердили депутаты.

Как объяснил Владимир Семенов, соцконтракт позволяет поддержать малоимущих граждан финансово, чтобы они преодолели свою трудную жизненную ситуацию. Ранее получение этих денег лишало малоимущих права на получение социального жилья.

— Надеемся, что малоимущие на территории края будет чаще и охотнее пользоваться такой мерой поддержки, как социальный контакт" - заявил председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов.

Показать работу госорганов

Депутаты внесли изменения в закон Алтайского края «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Алтайского края».

Теперь государственные органы и подведомственные им организации наряду с официальными сайтами должны будут вести и официальные страницы в российских социальных сетях, таких как «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Это должно повысить открытость информации о деятельности государственных органов, а также о деятельности судов в Российской Федерации, а также наладить обратную связь с гражданами.

Патриотическое воспитание

Фото: Пресс-служба АКЗС

Народные избранники дополнили перечень основных задач патриотического воспитания вопросами развития уважения к памяти защитников Отечества, создания эффективной системы духовно-нравственного воспитания, обеспечения защиты исторической правды, а также перечень субъектов патриотического воспитания казачьими обществами.

Несмотря на опасения некоторых депутатов в «оказачивании» патриотического воспитания, министр образования и науки Светлана Говорухина заявила, что этого не произойдет.

— Казачьи классы формируются исключительно на добровольных началах. Это немногочисленная тема, но тем не менее, она имеет свое историческое значение, она имеет свои определенные традиции, — заявила Говорухина.

Об алтайских городах — героях трудовой доблести

В АКЗС поступили ходатайства администраций городов Бийска и Новоалтайска о присвоению городам звания «Город трудовой доблести». Ранее, в августе, аналогичное ходатайство поступило в отношении Рубцовска.

Эти ходатайства депутаты приняли единогласно.