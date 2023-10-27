28 октября
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Экономика

Бюджет региона — 2024 принят в первом чтении

Зарплаты бюджетникам указных категорий в 2024 году повысят на 9,8%, не указных — на 4,5%. Об этом рассказал Данил Ситников, врио зампредседателя правительства края и врио министра финансов, комментируя принятие депутатами АКЗС краевого бюджета в первом чтении 26 октября. К окончательному чтению бюджет еще предстоит доработать — рассказываем, какие изменения возможны.

Данил Ситников.
Данил Ситников.
Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Итак, для начала — основные параметры краевого бюджета-2024, которые утвердили депутаты на сессии.

Доходы — 143,1 млрд рублей.

В том числе:

  • собственные доходы (налоговые и неналоговые) — 88,8 млрд рублей.
  • безвозмездные поступления — 54,3 млрд рублей.
  • Расходы — 158,0 млрд рублей.
  • Дефицит — 14,9 млрд рублей.

Эти параметры, скорее всего, изменятся к ноябрьской сессии АКЗС, на которой бюджет примут во втором, окончательном, чтении. Какие изменения возможны?

Во-первых, окончательная сумма федеральных поступлений станет известна лишь после принятия Госдумой федерального бюджета во втором чтении, а это произойдет 15 ноября.

По словам Данила Ситникова, в регионе ожидают увеличение объема межбюджетных трансфертов приблизительно до уровня текущего года. По отдельным трансфертам (а всего их более 100) возможно увеличение или уменьшение, но это обычная практика, связанная, в частности, с завершением или изменением каких-либо программ.

В 2023 году мы закончили переселение из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года. Таких ресурсов в 2024-25 годах не будет. Средства будут выделяться уже на новую программу, — привел пример врио зампредседателя правительства края.

Во-вторых, свои рекомендации внесет рабочая группа, задача которой — доработать ко второму чтению проект закона о краевом бюджете с учетом конкретных предложений от фракций и комитетов АКЗС.

Однако Данил Ситников скептически отнесся к прозвучавшей на сессии идее увеличить собственные доходы бюджета на 5 млрд рублей.

Прогнозируемый объем доходов рассчитан на основе анализа многолетнего исполнения плана. Если мы увеличим доходы на 5 млрд, под эту сумму надо заложить и дополнительные расходы. А если мы эту сумму не соберем? Мы не можем рисковать выполнением социальных обязательств, — пояснил он.

При нынешней же конструкции бюджета все имеющиеся обязательства по содержанию учреждений социальной сферы заложены в полном объеме и «с необходимыми темпами индексации зарплаты, коммунальных и социальных услуг», заверил Ситников.

Общий объем средств на выплату зарплат краевым бюджетникам в 2024 году составит 53 млрд рублей — это на 15% больше уровня первоначального бюджета-2023. Повышение зарплат учитывает индексацию и увеличение размера МРОТ с 1 января на 3 тыс. рублей (на 18,5%) — до 19 242 рубля.

В итоге зарплату бюджетников из категорий, попадающих под действие специальных указов президента РФ (учителям, врачам, работникам культуры и др.), с 1 января 2024 года повысят на 9,8%.

А зарплату «неуказным» категориям бюджетников проиндексируют на 4,5% и, как обычно, с 1 октября.

Ситников также сообщил, что сохранятся все виды социальных выплат и финансовой помощи муниципалитетам на исполнение их полномочий. Дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности планируется увеличить на 400 млн рублей — в итоге она достигнет 2,8 млрд.

Краевой бюджет-2024 сохранил социальную направленность: 68% расходов планируется направить на здравоохранение, образование, культуру, физкультуру и спорт и социальное обслуживание населения.

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