Бюджет РФ сэкономил на сокращении числа пенсионеров более 20 млрд рублей

Бюджет РФ сэкономил в связи с пенсионной реформой 21,5 млрд рублей за прошлый год, сообщают « Известия » со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства.

Экономия была достигнута за счет сокращения числа получателей страховой пенсии по старости. В прошлом году их стало меньше на 400 с лишним тысяч человек.

В этом году планировалось, что эффект от сокращения расходов должен был составить около 9 млрд рублей, но реально экономия может дойти и до 50 млрд рублей, пишет bfm.ru.

Значимость реформы

При этом основные дивиденды еще впереди. По словам старшего научного сотрудника Научно-исследовательского финансового института Татьяны Омельчук, значимого эффекта от реформы стоит ожидать в конце 2024 года, когда численность людей, которые не вышли на отдых после повышения пенсионного возраста, составит минимум 3 млн.

Требование

Между тем авторы петиции на сайте Российской общественной инициативы предлагают закрыть Пенсионный фонд России.

Деньги, собранные на пенсии, тратят на содержание огромного штата чиновников и обслуживание офисов, а не улучшение жизни российских стариков, уверены авторы петиции.