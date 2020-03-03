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3 марта

Бюджет РФ сэкономил на сокращении числа пенсионеров более 20 млрд рублей

Бюджет РФ сэкономил в связи с пенсионной реформой 21,5 млрд рублей за прошлый год, сообщают «Известия» со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Экономия была достигнута за счет сокращения числа получателей страховой пенсии по старости. В прошлом году их стало меньше на 400 с лишним тысяч человек.

В этом году планировалось, что эффект от сокращения расходов должен был составить около 9 млрд рублей, но реально экономия может дойти и до 50 млрд рублей, пишет bfm.ru.

Значимость реформы

При этом основные дивиденды еще впереди. По словам старшего научного сотрудника Научно-исследовательского финансового института Татьяны Омельчук, значимого эффекта от реформы стоит ожидать в конце 2024 года, когда численность людей, которые не вышли на отдых после повышения пенсионного возраста, составит минимум 3 млн.

Требование

Между тем авторы петиции на сайте Российской общественной инициативы предлагают закрыть Пенсионный фонд России.

Деньги, собранные на пенсии, тратят на содержание огромного штата чиновников и обслуживание офисов, а не улучшение жизни российских стариков, уверены авторы петиции.

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